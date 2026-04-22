22 de abril de 2026 - 07:44

Chau a las camisas largas: el estilo en tendencia para el otoño 2026

El otoño 2026 deja atrás las camisas largas y apuesta por un corte moderno, versátil y más favorecedor.

Estilo
Por Ignacio Alvarado

Leé además

ni blanco ni negro: el tono que empieza a ser tendencia en los looks del otono 2026

Ni blanco ni negro: el tono que empieza a ser tendencia en los looks del otoño 2026
no van mas las zapatillas blancas lisas: el calzado retro que es tendencia en otono y combina con todo

No van más las zapatillas blancas lisas: el calzado "retro" que es tendencia en otoño y combina con todo

El estilo que gana terreno es la camisa cropped estructurada, una versión más corta, con líneas definidas y un enfoque mucho más moderno. Este diseño no solo renueva la estética, sino que también propone una forma diferente de combinar y armar outfits.

image

La camisa que será tendencia en otoño 2026

La camisa cropped estructurada se caracteriza por su largo por encima de la cadera y su caída más rígida. A diferencia de las camisas largas, que suelen generar volumen, este modelo busca marcar la silueta y aportar un aire más prolijo.

Especialistas en moda destacan que este tipo de prenda permite jugar con proporciones, combinándola con pantalones de tiro alto o faldas. Esto genera un equilibrio visual que estiliza la figura, algo clave dentro de las tendencias del otoño 2026.

Además, este estilo aparece en distintos materiales, desde algodón clásico hasta versiones más sofisticadas en poplín o telas satinadas, lo que amplía su uso para distintas ocasiones.

image

Por qué las camisas largas pasan de moda

Las camisas largas fueron un básico por su versatilidad, pero las nuevas tendencias apuntan a looks más definidos. El exceso de tela y volumen empieza a quedar en segundo plano frente a prendas que estructuran mejor el outfit.

El cambio también responde a una búsqueda de mayor dinamismo en la moda, donde las proporciones juegan un papel clave. En este contexto, las versiones cropped logran aportar frescura sin perder elegancia.

Cómo combinar la camisa tendencia

Una de las claves para adoptar la camisa cropped estructurada es combinarla con prendas de tiro alto. Pantalones sastreros, jeans o faldas midi son aliados ideales para lograr un look equilibrado.

El otoño 2026 confirma que la moda evoluciona hacia prendas más versátiles y modernas. El reemplazo de las camisas largas demuestra que incluso los básicos pueden reinventarse para adaptarse a nuevas formas de estilo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

kioscos y almacenes con ventas en baja y en busca de las nuevas tendencias de consumo

Kioscos y almacenes con ventas en baja y en busca de las nuevas tendencias de consumo

ya fueron las botas cana alta: el calzado retro que vuelve este otono y es tendencia absoluta en 2026

Ya fueron las botas caña alta: el calzado "retro" que vuelve este otoño y es tendencia absoluta en 2026

el gris oscuro esta pasando de moda: el color sorpresa que sera protagonista en todos los abrigos este invierno

El gris oscuro está pasando de moda: el color "sorpresa" que será protagonista en todos los abrigos este invierno

las sociedades que vienen: tecnologia, soledad, envejecimiento y la busqueda de sentido

Las sociedades que vienen: tecnología, soledad, envejecimiento y la búsqueda de sentido