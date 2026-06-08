Apuesta por el amor: el gobierno busca posicionar a Mendoza en "Turismo de romance"

Mendoza busca dar un paso firme en uno de los segmentos turísticos con mayor proyección a nivel internacional y pone fichas en una apuesta por el amor . La intención es posicionar a la provincia en el “ turismo de romance” , para lo cual, sin dudas, le sobran virtudes. Naturaleza que encanta, entornos imponentes y un circuito enogastroturístico de primer nivel y para todos los bolsillos son parte sustancial de su riqueza como destino

El turismo internacional creció 6,3% en marzo y se registró una baja en los viajes de argentinos al exterior

Con el apoyo del Ente Mendoza Turismo (Emetur), este martes 9 y miércoles 10 de junio se desarrollará en la provincia el programa “Mendoza, un destino que enamora”.

Se trata de una iniciativa especialmente destinada a fortalecer el posicionamiento de la provincia como un escenario de excelencia para bodas de destino y experiencias turísticas de alto valor emocional.

La propuesta reunirá a especialistas de Argentina y México en una doble jornada de formación técnica . El gran objetivo detrás de la convocatoria es profesionalizar el ecosistema turístico local y consolidar una oferta competitiva en el sector.

El encuentro tendrá como sede el Hotel Esplendor by Wyndham Mendoza. Está estrictamente dirigido a:

Prestadores turísticos y hoteles.

Bodegas y organizadores de eventos.

Productores locales y proveedores de servicios vinculados al turismo de romance.

De esta manera, se busca fortalecer toda la cadena de valor para responder con solvencia a la exigente demanda de los mercados nacionales e internacionales.

Tendencia en turismo

Las “Bodas Destino”, como también les llaman, son un fenómeno turístico que nació por lo menos hace 15 años en el país y que actualmente es furor en todo el mundo, con el Caribe, Grecia y Toscana (sur de Italia) como algunos de los sitios más solicitados. Forman parte del llamado “Turismo de Romance’', como lo son los viajes de luna de miel, de compromiso o renovación de votos, e incluso de despedidas de solteros.

Turismo boda Mendoza busca dar un paso firme en uno de los segmentos turísticos con mayor proyección a nivel internacional: el “turismo de romance”. Foto: Gobierno de Mendoza

El hecho está en no casarse en el lugar de origen, sino en viajar hacia otro lugar del país o al exterior y vivir una experiencia completa de casamiento, festejo, turismo y aventura.

De hecho, los últimos años se ha posicionado fuerte la tendencia en Mendoza con una nueva moda top: casamientos brasileños en bodegas y viñedos de Mendoza.

“El brasileño consume los tres servicios, hotelería, gastronomía y transporte turístico, ya que hacen muchas más excursiones”, destacó en una nota con Los Andes Ezequiel Manríquez, licenciado en Turismo, quien hace más de 20 años trabaja en el rubro

Dijo que eso hace que “el turista brasileño sea tan importante como el chileno”, que solo consume las primeras dos, ya que “ellos también tienen montaña y bodegas”.

Los wedding planners se abocan a planificar absolutamente todo lo que rodea al viaje, el evento y las demás actividades de los turistas brasileños, lo cual puede llevar hasta un año previo.

Capacitación con tonada internacional

La capacitación principal estará a cargo de la magíster Dagyi Rivera, una reconocida consultora internacional de México especializada en turismo de romance, organización de eventos y gestión de experiencias turísticas. Durante su intervención, la especialista abordará estrategias clave para transformar el potencial del destino en un producto turístico exportable, generando beneficios económicos y sociales para las comunidades locales a través de experiencias auténticas y estructuradas.

Por su parte, el especialista argentino Martín Barreda ofrecerá una disertación netamente centrada en branding y marketing digital. Su espacio brindará herramientas para que los prestadores mendocinos puedan posicionar sus servicios en mercados de alto valor mediante estrategias de comunicación y la construcción de una marca emocional.

Un recorrido técnico por los caminos del vino

Como parte de la agenda oficial, el miércoles se realizará un fam trip técnico coordinado por Silvia Bodiglio. La actividad incluirá visitas estratégicas a Bodega Finca Agostino y Bodega Tempus Alba. Allí, los participantes podrán relevar de primera mano la infraestructura y los servicios destinados a la realización de bodas de destino, renovaciones de votos y diversas celebraciones vinculadas a este pujante segmento.

La iniciativa es impulsada por la comunidad CARE, Silvia Bodiglio y SPM Producciones, con el acompañamiento de Hola Maipú, Esplendor by Wyndham Mendoza, Emetur y Mendoza Bureau.

La propuesta busca posicionar a Mendoza como un destino preparado para recibir eventos vinculados al turismo de romance, un segmento que combina hospitalidad, gastronomía, enoturismo, paisajes y servicios especializados, generando un importante impacto económico en las economías regionales.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQZdUjT1VOde9YedC_Rtv8VAeMb9diic3Wn8H6QqwnuIJhJA/viewform.