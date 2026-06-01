1 de junio de 2026 - 12:05

Las polleras largas de pana regresan y serán tendencia durante toda la temporada

Este otoño-invierno 2026 trae de vuelta las polleras largas de pana como un must-have de moda, ideal para looks sofisticados.

Estilo
Por Ignacio Alvarado

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La pana es uno de los tejidos que más protagonismo gana este año. Su textura característica aporta profundidad visual y una sensación de abrigo ideal para los meses más fríos. Además, encaja perfectamente con el regreso de las prendas atemporales que dominan la moda actual, donde la calidad y la durabilidad vuelven a ser protagonistas.

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Las nuevas versiones de las polleras largas de pana llegan en tonos tierra, marrón chocolate, bordó, verde oliva y beige tostado. Son colores que se alinean con la paleta estrella de la temporada y permiten construir looks sofisticados sin demasiado esfuerzo. La silueta suele ser recta o ligeramente evasé, favoreciendo distintos tipos de cuerpo.

Uno de los factores que explica su éxito es la versatilidad. Esta prenda puede utilizarse tanto para un look casual como para una propuesta más elegante. La clave está en los complementos y en las capas elegidas para acompañarla durante el otoño y el invierno.

Cómo se usan las polleras de pana en 2026

Dentro de las nuevas tendencias, las polleras largas de pana aparecen combinadas con sweaters oversized, poleras de punto fino y camisas de inspiración masculina. Esta mezcla de texturas crea outfits equilibrados y modernos que reflejan el espíritu relajado de la temporada.

El calzado también juega un papel importante. Botas de cuero vintage, mocasines y botas de gamuza se convierten en los aliados perfectos para potenciar el aire retro de la prenda. A su vez, los tapados largos de paño ayudan a construir una imagen elegante y atemporal.

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Otra ventaja es que la pana aporta personalidad sin necesidad de estampados llamativos. Por eso, muchas marcas la incorporan como protagonista dentro de sus colecciones de ropa para el otoño-invierno. La textura se convierte en el elemento diferencial que transforma un look simple en una propuesta con carácter.

Así, las polleras largas de pana demuestran que algunos clásicos nunca desaparecen. Este regreso confirma que la moda actual busca rescatar prendas con historia y adaptarlas a las necesidades de una nueva generación.

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