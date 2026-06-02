El abrigo escocés que parecía olvidado vuelve a ser tendencia este invierno

Entre las grandes sorpresas de la temporada aparece una prenda que parecía haber quedado relegada a otras épocas: el abrigo escocés . Con sus tradicionales cuadros y su fuerte identidad visual, este clásico vuelve a ganar protagonismo dentro de la moda del invierno 2026 y se posiciona como una de las piezas más elegantes del momento.

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Durante años, los tapados lisos dominaron las colecciones gracias a su versatilidad. Sin embargo, las nuevas tendencias muestran una clara intención de recuperar estampados con historia. En ese contexto, el diseño escocés reaparece como una alternativa sofisticada capaz de aportar personalidad sin caer en excesos.

Los cuadros en tonos gris, negro, marrón, verde oscuro y bordó son los más buscados esta temporada. Además de transmitir una estética refinada, permiten incorporar color y textura al guardarropa sin abandonar la elegancia clásica que caracteriza a este tipo de abrigo.

La influencia británica vuelve a marcar el rumbo de la moda , especialmente en prendas de abrigo. El resultado son colecciones que combinan tradición y modernidad, recuperando elementos históricos pero adaptándolos a las necesidades del presente.

Cómo combinar el abrigo tendencia

La gran ventaja del abrigo escocés es su capacidad para convertirse en el protagonista absoluto del look. Por eso, las nuevas tendencias recomiendan combinarlo con prendas más simples y colores neutros que permitan destacar el estampado.

Los jeans rectos, pantalones de sastrería relajada y sweaters lisos aparecen como las opciones más elegidas. También funcionan muy bien con botas de cuero clásico y mocasines, generando conjuntos sofisticados y fáciles de adaptar al día a día.

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Otro detalle importante es la textura. Los tejidos de lana y paño grueso potencian la presencia visual del abrigo y lo convierten en una pieza ideal para enfrentar las bajas temperaturas del invierno. Además, aportan una sensación de calidad que hoy resulta muy valorada por los consumidores.

En un contexto donde la moda vuelve a priorizar prendas duraderas, el abrigo escocés encaja perfectamente. No depende de una microtendencia pasajera, sino que recupera una estética histórica que ha demostrado su capacidad para atravesar generaciones.

Por eso, este invierno 2026 confirma el regreso de una pieza que parecía olvidada. El abrigo escocés vuelve renovado y demuestra que los grandes clásicos siempre encuentran la manera de regresar.