22 de abril de 2026 - 17:06

Los zapatos de los años 2000 están de vuelta y se combinan con jeans y faldas midi

Están de vuelta porque hoy logran algo muy valioso: combinan con jeans, funcionan con faldas midi y le dan al outfit un detalle distinto sin complicarlo.

Los zapatos de los años 2000 están de vuelta y se combinan con jeans y faldas midi (3)
Los Andes | Redacción Estilo
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Regresó más limpia, más simple y bastante más fácil de usar en looks reales. La clave está en que ya no aparece como un zapato exagerado ni como una pieza de fiesta. Ahora se ve en versiones más sobrias, con líneas prolijas, tacos más elegantes y una abertura pequeña en la punta.

El peep toe que vuelve no es el mismo de antes

Eso es lo primero que cambia. El modelo que hoy gana lugar no necesita plataformas enormes ni brillos llamativos para hacerse notar.

Lo que más se ve son mules, tacos medios y diseños más depurados. El guiño dosmilero sigue estando, pero mucho más editado.

Los zapatos de los años 2000 están de vuelta y se combinan con jeans y faldas midi (1)

Ese detalle hace que el zapato se sienta menos disfrazado y más actual. No vuelve para copiar una época, sino para recuperar una forma que hoy vuelve a encajar en la moda.

Con jeans logra algo que otros zapatos no consiguen

Con denim, el peep toe cumple una función bastante clara: levanta el look sin endurecerlo. Una zapatilla lo deja muy casual. Una bota puede volverlo más pesado. En cambio, este zapato mete un punto intermedio que hoy se siente nuevo otra vez.

Con jeans rectos, oscuros o apenas relajados funciona especialmente bien. Incluso alcanza con que apenas asome desde abajo para que el conjunto cambie.

Ese pequeño corte en la punta le da un aire más femenino y más pulido al jean de siempre, sin volverlo demasiado formal.

Con faldas midi equilibra mejor el outfit

Con faldas midi pasa algo distinto. Ya no se trata de afinar el denim, sino de hacer que la silueta respire un poco más.

Muchas veces la falda midi, sobre todo en otoño, puede verse demasiado seria si se combina siempre con botas o zapatos cerrados. El peep toe rompe esa lógica.

Los zapatos de los años 2000 están de vuelta y se combinan con jeans y faldas midi (2)

Deja un poco más liviano el look. Aporta un detalle elegante y evita que todo quede tan cerrado.

Por eso encaja bien con polleras lápiz, midi lisas o faldas con caída suave. No compite con la prenda. La acompaña y la vuelve más moderna.

El error más común al querer usarlo

El problema no suele ser el zapato. El problema aparece cuando se lo rodea de demasiadas referencias dosmileras al mismo tiempo.

Si se suma cartera muy Y2K, top demasiado temático, accesorios retro y más elementos de esa época, el look puede irse rápido al disfraz.

En cambio, cuando el peep toe entra en una base más limpia, funciona mucho mejor. Un jean simple, una falda midi sobria, un blazer neutro o un sweater liviano ya alcanzan.

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Ahí se nota la diferencia entre una tendencia bien usada y una vuelta que parece forzada.

Por qué puede pegar en Argentina

Para el otoño argentino, este regreso tiene bastante sentido. Resuelve ese momento en que las botas todavía resultan pesadas, pero un zapato de verano ya no encaja del todo.

Además, acompaña fórmulas muy reales de todos los días: jean con abrigo liviano, o falda midi con blazer, sweater o camisa.

Por eso el peep toe vuelve a tener lugar. No como zapato de evento ni como capricho nostálgico, sino como una opción concreta para cambiar un look básico.

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