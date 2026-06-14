Una tendencia de living que definió los años 70 está regresando y conquistando a los hogares en 2026

Durante años, desapareció de los catálogos de diseño y quedó asociado a una estética que muchos consideraban pasada de moda. Sin embargo, algo cambió en los últimos meses. Arquitectos, decoradores y propietarios comenzaron a recuperar una tendencia que parecía haber quedado atrapada en otra época, y hoy vuelve a ganar protagonismo en viviendas de distintos estilos.

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El fenómeno no se limita a casas de lujo ni a proyectos exclusivos. En redes sociales, programas de decoración como Architectural Digest y publicaciones especializadas, esta propuesta aparece cada vez con más frecuencia. Lo llamativo es que su regreso no responde únicamente a una cuestión estética. Detrás de esta tendencia existe una nueva forma de entender los espacios de convivencia dentro del hogar.

La característica principal de esta tendencia es sencilla de identificar. Se trata de crear una zona de estar ubicada algunos escalones por debajo del nivel general del ambiente. Este concepto, conocido internacionalmente como conversation pit o salón hundido, genera una sensación visual muy diferente a la de un living convencional.

Su renovado éxito coincide con una búsqueda cada vez más frecuente en arquitectura residencial: crear espacios que favorezcan el encuentro entre las personas. Durante años, muchas salas de estar fueron organizadas alrededor de televisores de gran tamaño o sistemas de entretenimiento. El salón hundido propone algo distinto. La atención se dirige hacia quienes comparten el espacio.

Al quedar reunidos en una misma área, los ocupantes se encuentran más cerca unos de otros y la interacción surge de forma más natural. Además, la diferencia de nivel ayuda a delimitar el sector social sin necesidad de levantar paredes o dividir ambientes.

Otro aspecto que atrae a diseñadores y propietarios es el efecto visual

El desnivel transforma por completo la percepción de la habitación. Incluso en espacios amplios, logra transmitir una sensación de refugio y comodidad que resulta difícil de conseguir mediante una distribución tradicional de muebles.

El salón hundido es una idea antigua

Aunque gran parte de las personas asocia este diseño con la década de 1970, sus orígenes son bastante anteriores. A lo largo de la historia, distintas culturas desarrollaron espacios de reunión ubicados a niveles inferiores respecto del resto de la construcción.

Existen antecedentes en civilizaciones antiguas y también en arquitecturas tradicionales de diferentes regiones del mundo. Sin embargo, fue durante el siglo XX cuando el concepto comenzó a integrarse de manera formal en viviendas modernas, especialmente en Estados Unidos.

y también en de diferentes regiones del mundo. Sin embargo, fue durante el cuando el concepto comenzó a integrarse de manera formal en viviendas modernas, especialmente en Estados Unidos. Entre las décadas de 1920 y 1950 aparecieron numerosos proyectos que incorporaban este recurso. Su popularidad creció porque permitía organizar ambientes abiertos manteniendo una clara diferenciación de funciones. El resultado era una casa visualmente más amplia y, al mismo tiempo, mejor estructurada.

y aparecieron que incorporaban este recurso. Su creció porque permitía organizar manteniendo una clara El resultado era una casa visualmente más amplia y, al mismo tiempo, mejor estructurada. Con el paso del tiempo, el salón hundido terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles del diseño de interiores de los años 70.

living hundido Pueden utilizarse materiales cálidos, iluminación suave, almohadones amplios y textiles confortables. WEB

Qué ventajas y desafíos conviene analizar antes de sumarse a la tendencia

A pesar de su atractivo, no todo son beneficios. Uno de los principales puntos a considerar es la escasa flexibilidad que ofrece una vez terminado el proyecto. A diferencia de una sala convencional, donde los muebles pueden cambiarse de lugar con facilidad, la estructura del salón hundido condiciona gran parte de la distribución futura.

También existen cuestiones relacionadas con la seguridad

Los desniveles pueden representar una dificultad para niños pequeños, adultos mayores o personas con movilidad reducida. Por eso, el diseño debe planificarse cuidadosamente para minimizar riesgos.

Otro aspecto importante es el presupuesto

Este tipo de proyectos suele necesitar trabajos personalizados, mobiliario hecho a medida y modificaciones estructurales que incrementan los costos en comparación con un living tradicional.

En departamentos, las limitaciones pueden ser aún mayores

Como normalmente no es posible intervenir la estructura del piso, muchos propietarios optan por una solución alternativa: elevar el resto del ambiente mediante plataformas. De esta manera se consigue un efecto visual similar sin necesidad de realizar excavaciones.

living hundido WEB

El regreso del salón hundido demuestra que algunas ideas nunca desaparecen por completo. Lo que alguna vez fue un ícono del diseño de los años 70 vuelve a captar la atención de arquitectos y propietarios que buscan espacios más acogedores y sociales.