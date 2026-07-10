Ya fue el pelo largo: estos son los 3 cortes en tendencia para el invierno 2026

El pelo largo no desaparece durante el invierno 2026, pero pierde protagonismo cuando se lleva recto, pesado y sin una forma definida. Las nuevas tendencias priorizan los cortes de pelo que aportan movimiento, enmarcan el rostro y resultan más sencillos de combinar con tapados, bufandas y cuellos altos.

El fin del corte recto y rígido: estos son los 5 cortes con movimiento en tendencia para el invierno 2026

Lavarse el pelo con vinagre antes de la ducha: para qué sirve, con qué frecuencia y cómo realizarlo

Los estilos cortos y medios continúan creciendo, especialmente las distintas versiones del bob, los cortes híbridos y las melenas con capas estratégicas. La clave ya no está solamente en reducir el largo, sino en conseguir una forma que se adapte a la textura natural y no dependa de un peinado complejo todos los días.

El French bob se mantiene como uno de los cortes más elegantes del invierno. Su largo suele terminar cerca del mentón y puede llevarse recto, con ondas suaves o con las puntas ligeramente curvadas hacia adentro.

Es una alternativa para quienes buscan un cambio visible, pero todavía clásico. Además, deja despejado el cuello y permite que los tapados, las poleras y los accesorios ganen protagonismo.

Antes de pedirlo, conviene definir si se busca una terminación pulida o con movimiento. Un corte demasiado rígido puede exigir más mantenimiento que una versión levemente texturizada.

2. Lob o clavi-cut

El lob, también conocido como clavi-cut, llega hasta la clavícula y representa el punto intermedio entre una melena larga y un bob tradicional.

Su principal ventaja es la versatilidad: todavía permite atar el pelo, colocarlo detrás de las orejas o peinarlo con ondas, brushing o textura natural. Por eso, es una opción adecuada para quienes quieren renovar el look sin perder demasiado largo.

También necesita retoques menos frecuentes que los cortes a la altura del mentón. Funciona especialmente bien con capas suaves alrededor del rostro y puntas que no queden demasiado compactas.

3. Bixie

El bixie combina elementos del bob y del pixie. Es más largo y flexible que un corte pixie tradicional, pero conserva la ligereza y el volumen de los estilos cortos.

Puede favorecer especialmente a los cabellos finos o medios, porque elimina peso y ayuda a crear una sensación de mayor movimiento. Las capas permiten peinarlo de forma prolija o llevarlo con un acabado más relajado.

Sin embargo, requiere retoques periódicos para conservar la forma. Si crece sin mantenimiento, puede perder rápidamente el equilibrio entre volumen, flequillo y largo lateral.