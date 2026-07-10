Ya fue el pelo largo: estos son los 3 cortes en tendencia para el invierno 2026

El pelo largo no desaparece durante el invierno 2026, pero pierde protagonismo cuando se lleva recto, pesado y sin una forma definida. Las nuevas tendencias priorizan los cortes de pelo que aportan movimiento, enmarcan el rostro y resultan más sencillos de combinar con tapados, bufandas y cuellos altos.
Los estilos cortos y medios continúan creciendo, especialmente las distintas versiones del bob, los cortes híbridos y las melenas con capas estratégicas. La clave ya no está solamente en reducir el largo, sino en conseguir una forma que se adapte a la textura natural y no dependa de un peinado complejo todos los días.
1. French bob
El French bob se mantiene como uno de los cortes más elegantes del invierno. Su largo suele terminar cerca del mentón y puede llevarse recto, con ondas suaves o con las puntas ligeramente curvadas hacia adentro.
Es una alternativa para quienes buscan un cambio visible, pero todavía clásico. Además, deja despejado el cuello y permite que los tapados, las poleras y los accesorios ganen protagonismo.
Antes de pedirlo, conviene definir si se busca una terminación pulida o con movimiento. Un corte demasiado rígido puede exigir más mantenimiento que una versión levemente texturizada.
2. Lob o clavi-cut
El lob, también conocido como clavi-cut, llega hasta la clavícula y representa el punto intermedio entre una melena larga y un bob tradicional.
Su principal ventaja es la versatilidad: todavía permite atar el pelo, colocarlo detrás de las orejas o peinarlo con ondas, brushing o textura natural. Por eso, es una opción adecuada para quienes quieren renovar el look sin perder demasiado largo.
También necesita retoques menos frecuentes que los cortes a la altura del mentón. Funciona especialmente bien con capas suaves alrededor del rostro y puntas que no queden demasiado compactas.
3. Bixie
El bixie combina elementos del bob y del pixie. Es más largo y flexible que un corte pixie tradicional, pero conserva la ligereza y el volumen de los estilos cortos.
Puede favorecer especialmente a los cabellos finos o medios, porque elimina peso y ayuda a crear una sensación de mayor movimiento. Las capas permiten peinarlo de forma prolija o llevarlo con un acabado más relajado.
Sin embargo, requiere retoques periódicos para conservar la forma. Si crece sin mantenimiento, puede perder rápidamente el equilibrio entre volumen, flequillo y largo lateral.