16 de octubre de 2025 - 09:50

Olvidate de las calzas: estos son los 3 modelos que las reemplazan esta temporada

La moda de mujer para primavera-verano 2026 busca líneas más sueltas, tejidos frescos y cortes que favorecen distintos cuerpos.

Por Redacción Estilo

Las calzas pierden terreno en 2026 frente a prendas que combinan comodidad, estilo y estructura en la moda. Los tres modelos que se perfilan para reemplazarlas son: pantalón wide-leg, bermuda sastrera y mom jean con tiro alto, opciones ideales para lograr un look más pulido sin resignar comodidad.

Pantalón wide-leg: libertad y fluidez

image

El wide-leg se destaca como una ropa clave: pierna ancha, caída suelta, generalmente de telas livianas como lino, viscosa o mezclas suaves.

  • Aporta sensación de frescura, ideal para el calor.

  • Disimula muslos sin ceñir, favorece distintos tipos de cuerpo.

  • Permite combinaciones versátiles: remera ajustada, top cropped o camisa metida por dentro.

Bermuda sastrera: chic y urbano

image

La bermuda sastrera se impone para quienes quieren algo intermedio entre short y pantalón. Corte más estructurado, largo adecuado (a la rodilla o un poco más arriba), materiales como algodón estructurado, gabardina fina o telas de sastrería liviana.

  • Aporta elegancia sin rigidez.

  • Se adapta bien para el día y la noche.

  • Perfecta con sandalias, zapatillas limpias o incluso algo de taco bajo.

Mom jean con tiro alto: moda renovada

image

El mom jean tiro alto para mujer sigue vigente, renovado en detalles: pierna más recta, cintura bien marcada, lavado claro o tono medio. Deja las calzas ajustadas atrás, recuperando volumen en la pierna sin sacrificar la figura.

  • Favorece quienes quieren estilizar la cintura.

  • Facilita crear siluetas equilibradas, combinando con tops cortos o remeras largas.

  • Resiste mejor el uso prolongado y lavados que tejidos muy elásticos tipo calza.

Estas tres opciones tienen en común: no ajustan cuerpo al extremo, permiten la transpiración, combinan con variedad de calzados, son más “vistosas” que las calzas y se acercan más al estilo urbano contemporáneo en Argentina.

