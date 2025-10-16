Olvidate de las calzas: estos son los 3 modelos que las reemplazan esta temporada

Las calzas pierden terreno en 2026 frente a prendas que combinan comodidad, estilo y estructura en la moda. Los tres modelos que se perfilan para reemplazarlas son: pantalón wide-leg, bermuda sastrera y mom jean con tiro alto, opciones ideales para lograr un look más pulido sin resignar comodidad.
Pantalón wide-leg: libertad y fluidez
El wide-leg se destaca como una ropa clave: pierna ancha, caída suelta, generalmente de telas livianas como lino, viscosa o mezclas suaves.
Aporta sensación de frescura, ideal para el calor.
Disimula muslos sin ceñir, favorece distintos tipos de cuerpo.
Permite combinaciones versátiles: remera ajustada, top cropped o camisa metida por dentro.
Bermuda sastrera: chic y urbano
La bermuda sastrera se impone para quienes quieren algo intermedio entre short y pantalón. Corte más estructurado, largo adecuado (a la rodilla o un poco más arriba), materiales como algodón estructurado, gabardina fina o telas de sastrería liviana.
Aporta elegancia sin rigidez.
Se adapta bien para el día y la noche.
Perfecta con sandalias, zapatillas limpias o incluso algo de taco bajo.
Mom jean con tiro alto: moda renovada
El mom jean tiro alto para mujer sigue vigente, renovado en detalles: pierna más recta, cintura bien marcada, lavado claro o tono medio. Deja las calzas ajustadas atrás, recuperando volumen en la pierna sin sacrificar la figura.
Favorece quienes quieren estilizar la cintura.
Facilita crear siluetas equilibradas, combinando con tops cortos o remeras largas.
Resiste mejor el uso prolongado y lavados que tejidos muy elásticos tipo calza.
Estas tres opciones tienen en común: no ajustan cuerpo al extremo, permiten la transpiración, combinan con variedad de calzados, son más “vistosas” que las calzas y se acercan más al estilo urbano contemporáneo en Argentina.