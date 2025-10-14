14 de octubre de 2025 - 12:08

Falabella Outlet liquida Smart TV desde 129.990 chilenos: hay retiro gratis

La popular tienda de Chile ofrece beneficios para los argentinos. Podés ahorrar en el precio y comprar el televisor que quieras en la web de Falabella.

Falabella liquida Smart TV desde 129.990 chilenos en su outlet: hay retiro gratis

Falabella liquida Smart TV desde 129.990 chilenos en su outlet: hay retiro gratis

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La multitienda chilena Falabella ofrece importantes descuentos en su outlet dedicado a los Smart TV, que arrancan en los 129.990 pesos chilenos (unos 135 dólares).

Leé además

Falabella liquida heladeras con freezer desde 159.990 chilenos: hay retiro gratis

Falabella liquida heladeras con freezer desde 159.990 chilenos: hay retiro gratis

Por Redacción Economía
Falabella liquida productos de electrohogar: 2 por 49.990 chilenos con retiro gratis

Falabella liquida productos de electrohogar: 2 por 49.990 chilenos con retiro gratis

Por Redacción Economía

Así, se puede ir y volver a sitios cercanos como Los Andes, Santiago o Viña del Mar y comprar prendas de vestuario, calzado, tecnología, electrodomésticos, perfumes y otros artículos hasta por un tercio de su precio en las tiendas de Argentina.

Smart TV Aiwa 32" HD Google TV (-41%)

129.990 pesos chilenos | 135,41 dólares | $186.184 (dólar BNA a $1.375)

Smart TV Philips 32" HD Google TV (-32%)

149.990 pesos chilenos | 156,24 dólares | $214.829

Smart TV: liquidación en el outlet de Falabella Chile
Smart TV: liquidación en el outlet de Falabella Chile

Smart TV: liquidación en el outlet de Falabella Chile

Smart TV Iffalcon 40" Full HD Google TV (-38%)

149.990 pesos chilenos | 156,24 dólares | $214.829

Smart TV Caixun Led 43" Full HD Roku TV (-47%)

159.990 pesos chilenos | 166,66 dólares | $229.152

Smart TV AOC Led 55" Ultra HD 4K Roku TV (-49%)

249.990 pesos chilenos | 260,41 dólares | $358.059

Smart TV: liquidación en el outlet de Falabella Chile
Smart TV: liquidación en el outlet de Falabella Chile

Smart TV: liquidación en el outlet de Falabella Chile

Cómo comprar en Falabella Chile desde Argentina con DNI

El primer paso es registrarte en la página web de Falabella (www.falabella.com/falabella-cl). Además de tu nombre y correo electrónico, el sitio te pide dos datos importantes como argentino: el DNI y el número de teléfono con característica +54. Es el principal cambio, ya que antes era exigencia tener un RUT chileno.

Después ya podés navegar por toda la web y elegir el producto que te guste para agregar al carrito de comprar. Recordá que lo único prohibido para traer a Argentina es la línea blanca de electrodomésticos.

Comprar online en Falabella Chile con DNI argentino
Comprar online en Falabella Chile con DNI argentino

Comprar online en Falabella Chile con DNI argentino

Queda pagar y definir el retiro. Tenés que especificar una dirección en Chile: podés simular la calle y número (cualquiera) de la ciudad donde te encuentres o estés cerca.

Por ejemplo, para los mendocinos que van por el día, una opción es el retiro en la sucursal Falabella de San Felipe (Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1.150). Si comprás tecnología (un iPhone) también figura el local de Sodimac de esa misma ciudad (Tocornal 2.810).

Comprar online en Falabella Chile con DNI argentino y retiro gratis en tienda
Comprar online en Falabella Chile con DNI argentino y retiro gratis en tienda

Comprar online en Falabella Chile con DNI argentino y retiro gratis en tienda

En el caso de ir más lejos dentro de la Quinta Región, otras opciones son la tienda Falabella del Mall Marina de Viña del Mar y la que está en calle Independencia de Valparaíso. El sitio te indica cuál es el plazo de tiempo para retirar.

A la hora de abonar en Falabella online, los argentinos solamente pueden optar por tarjetas de crédito (una sola cuota) y débito.

Peso chileno hoy: cotización oficial (Imagen ilustrativa / Web)
&iquest;C&oacute;mo conviene pagar los gastos en Chile?

¿Cómo conviene pagar los gastos en Chile?

¿Cómo conviene pagar los gastos en Chile?

Pagar con tarjeta de crédito en Chile, pero siempre pagar el resumen con dólares

Permite “patear” el consumo más adelante y definir en qué moneda.

Pagás tu compra en Chile con la tarjeta de crédito (siempre en una cuota) y hacés “stop debit” entre la fecha de emisión del resumen y la de su vencimiento. El paso siguiente es liquidar el saldo con los dólares previamente depositados en tu cuenta o con dólar billete en la ventanilla de la sede bancaria. Así accedés a la cotización oficial, evitando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

¿Cómo calculás en dólares tu compra en Chile? Si el par de zapatillas sale 20.000 pesos chilenos, lo dividís por la cotización para la venta del dólar (por ejemplo, 960 chilenos) y te dará el monto. En este caso, 20,83 dólares es lo que te aparecerá en el resumen de la tarjeta de crédito.

Pagar con tarjeta de débito directo en dólares

Basta con pagar con la tarjeta de débito y cancelar los gastos con dólares depositados en cuenta. De esta forma, uno accede a la cotización oficial del banco emisor del plástico.

Aquí es necesaria una recomendación. Configurar vía homebanking que la cuenta destino para el débito sea la caja de ahorro en dólares. Por defecto, suele ser la de pesos argentinos, lo que llevaría a una conversión de moneda y la molesta percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Falabella liquida productos de tecnología con retiro gratis para argentinos

Falabella liquida celulares Xiaomi y Samsung desde 109.990 chilenos: hay retiro gratis

Por Redacción Economía
Sigue hasta el 8 de octubre el CyberMonday 2025 en Falabella Chile

CyberMonday 2025 en Falabella Chile: zapatillas al 50% menos con retiro gratis

Por Redacción Economía
Ofertas CyberMonday 2025 de Falabella Chile

CyberMonday 2025 en Falabella Chile: las 7 ofertas implacables al 50% menos con retiro gratis

Por Redacción Economía
Analistas consideran que el encuentro entre Milei y Trump da señales positivas a los mercados, pero se necesitan otros cambios

Cumbre Milei-Trump: señales positivas para los mercados, con cautela por la consistencia macro

Por Redacción Economía