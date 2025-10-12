12 de octubre de 2025 - 12:04

Falabella liquida heladeras con freezer desde 159.990 chilenos: hay retiro gratis

Más allá de pagar aranceles por línea blanca, los electrodomésticos siguen a un precio más barato en Chile que en Argentina.

Falabella liquida heladeras con freezer desde 159.990 chilenos: hay retiro gratis

Falabella liquida heladeras con freezer desde 159.990 chilenos: hay retiro gratis

Foto:

Precios de heladeras en liquidación Falabella Chile (octubre de 2025)

Precios de heladeras en liquidación Falabella Chile (octubre de 2025)

Foto:

Heladera Hisense en oferta (Falabella Chile, octubre de 2025)

Heladera Hisense en oferta (Falabella Chile, octubre de 2025)

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La multitienda chilena Falabella lanzó interesantes ofertas en heladeras con freezer, un electrodoméstico clave para el hogar. Hay precios accesibles desde 159.990 pesos chilenos (unos 170 dólares).

Así, se puede ir y volver a sitios cercanos como Los Andes, Santiago o Viña del Mar y comprar prendas de vestuario, calzado, tecnología, electrodomésticos, perfumes y otros artículos hasta por un tercio de su precio en las tiendas de Argentina.

Recordá que para electrodomésticos de línea blanca (heladeras, microondas, aires acondicionados, lavarropas) rige otro régimen arancelario, habilitado hace algunos meses para importar desde Chile y otros países. Podés chequear los detalles a continuación.

Heladera Hisense Botton Freezer 165 litros (-43%)

159.990 pesos chilenos | 168,41 dólares | $244.195 (dólar BNA $1.450)

Heladera Hisense en oferta (Falabella Chile, octubre de 2025)
Heladera Hisense en oferta (Falabella Chile, octubre de 2025)

Heladera Hisense en oferta (Falabella Chile, octubre de 2025)

A este costo hay que sumar el pago de aranceles por línea blanca en la Aduana, diferencial de otros productos incluidos en la clásica franquicia de equipaje.

Según el régimen simplificado de importación de productos de línea blanca, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) define un total de 55% sobre el precio del electrodoméstico, conformado por:

  • Derecho de importación extrazona (DIE) 20%
  • Tasa de Estadística (TE) 3%
  • Impuesto al valor agregado (IVA) 21%
  • Ganancias 11%
Aranceles por importación de electrodomésticos de línea blanca, según el régimen simplificado de ARCA
Aranceles por importación de electrodomésticos de línea blanca, según el régimen simplificado de ARCA

Aranceles por importación de electrodomésticos de línea blanca, según el régimen simplificado de ARCA

De esta forma, el precio final de la heladera Hisense traída de Chile rondaría los 378.500 pesos argentinos.

Más precios de heladeras en Falabella Chile

Refrigerador Midea Botton Mount 174 litros (-45%)

179.990 pesos chilenos | 189,46 dólares | $274.722

+55% aranceles = $425.818

Refrigerador Hisense Top Freezer No Frost 246 litros (-33%)

269.990 pesos chilenos | 284,20 dólares | $412.090

+55% = $638.740

Refrigerador Samsung Side by Side 560 litros (-47%)

599.990 pesos chilenos | 631,57 dólares | $915.774

+55% = $1.419.450

Precios de heladeras en liquidación Falabella Chile (octubre de 2025)
Precios de heladeras en liquidación Falabella Chile (octubre de 2025)

Precios de heladeras en liquidación Falabella Chile (octubre de 2025)

Cómo comprar en Falabella Chile desde Argentina con DNI

El primer paso es registrarte en la página web de Falabella (www.falabella.com/falabella-cl). Además de tu nombre y correo electrónico, el sitio te pide dos datos importantes como argentino: el DNI y el número de teléfono con característica +54. Es el principal cambio, ya que antes era exigencia tener un RUT chileno.

Comprar online en Falabella Chile con DNI argentino
Comprar online en Falabella Chile con DNI argentino

Comprar online en Falabella Chile con DNI argentino

Después ya podés navegar por toda la web y elegir el producto que te guste para agregar al carrito de comprar. Recordá que lo único prohibido para traer a Argentina es la línea blanca de electrodomésticos.

Queda pagar y definir el retiro. Tenés que especificar una dirección en Chile: podés simular la calle y número (cualquiera) de la ciudad donde te encuentres o estés cerca.

Por ejemplo, para los mendocinos que van por el día, una opción es el retiro en la sucursal Falabella de San Felipe (Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1.150). Si comprás tecnología (un iPhone) también figura el local de Sodimac de esa misma ciudad (Tocornal 2.810).

Comprar online en Falabella Chile con DNI argentino y retiro gratis en tienda
Comprar online en Falabella Chile con DNI argentino y retiro gratis en tienda

Comprar online en Falabella Chile con DNI argentino y retiro gratis en tienda

En el caso de ir más lejos dentro de la Quinta Región, otras opciones son la tienda Falabella del Mall Marina de Viña del Mar y la que está en calle Independencia de Valparaíso. El sitio te indica cuál es el plazo de tiempo para retirar.

A la hora de abonar en Falabella online, los argentinos solamente pueden optar por tarjetas de crédito (una sola cuota) y débito.

Pesos Chilenos hoy: cotización en Mendoza
¿Cómo conviene pagar los gastos en Chile?

¿Cómo conviene pagar los gastos en Chile?

¿Cómo conviene pagar los gastos en Chile?

Pagar con tarjeta de crédito en Chile, pero siempre pagar el resumen con dólares

Permite “patear” el consumo más adelante y definir en qué moneda.

Pagás tu compra en Chile con la tarjeta de crédito (siempre en una cuota) y hacés “stop debit” entre la fecha de emisión del resumen y la de su vencimiento. El paso siguiente es liquidar el saldo con los dólares previamente depositados en tu cuenta o con dólar billete en la ventanilla de la sede bancaria. Así accedés a la cotización oficial, evitando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

¿Cómo calculás en dólares tu compra en Chile? Si el par de zapatillas sale 20.000 pesos chilenos, lo dividís por la cotización para la venta del dólar (por ejemplo, 950 chilenos) y te dará el monto. En este caso, 21 dólares es lo que te aparecerá en el resumen de la tarjeta de crédito.

Pagar con tarjeta de débito directo en dólares

Basta con pagar con la tarjeta de débito y cancelar los gastos con dólares depositados en cuenta. De esta forma, uno accede a la cotización oficial del banco emisor del plástico.

Aquí es necesaria una recomendación. Configurar vía homebanking que la cuenta destino para el débito sea la caja de ahorro en dólares. Por defecto, suele ser la de pesos argentinos, lo que llevaría a una conversión de moneda y la molesta percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

