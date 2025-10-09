9 de octubre de 2025 - 12:30

Falabella liquida productos de electrohogar: 2 por 49.990 chilenos con retiro gratis

La multitienda de Chile tiene beneficios para los argentinos. Podés ahorrar en el precio y comprar el producto que quieras en la web de Falabella.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La multitienda chilena Falabella liquida productos de electrohogar y accesorios tecnológicos con posibilidad de retiro gratis en sucursal. El beneficio aplica llevando dos productos iguales, a un precio de 49.990 pesos chilenos (unos 53 dólares).

Así, se puede ir y volver a sitios cercanos como Los Andes, Santiago o Viña del Mar y comprar prendas de vestuario, calzado, tecnología, electrodomésticos, perfumes y otros artículos hasta por un tercio de su precio en las tiendas de Argentina.

Roku Express HD Streaming - Modelo 3960R

Convierte tu televisor en Smart TV y permite acceder con una interfaz intuitiva a apps de transmisión de video y audio, además de canales gratis.

1 por 24.990 chilenos | 26,31 dólares | AR $ 38.274 (dólar BNA $1.455)

2 por 49.990 chilenos | 52,62 dólares | AR$ 76.564

Electrohogar de Falabella 2x49.990 pesos chilenos
Auriculares inalámbricos Bluetooth

Estación de carga inalámbrica para cuatro dispositivos a la vez

Soporte de notebook enfriador

2 por 49.990 chilenos | 52,62 dólares | AR$ 76.564

Electrohogar de Falabella 2x49.990 pesos chilenos
Teclado gamer y mouse inalámbrico

Power bank

2 por 49.990 chilenos | 52,62 dólares | AR$ 76.564

Electrohogar de Falabella 2x49.990 pesos chilenos
Cómo comprar en Falabella Chile desde Argentina con DNI

El primer paso es registrarte en la página web de Falabella (www.falabella.com/falabella-cl). Además de tu nombre y correo electrónico, el sitio te pide dos datos importantes como argentino: el DNI y el número de teléfono con característica +54. Es el principal cambio, ya que antes era exigencia tener un RUT chileno.

Después ya podés navegar por toda la web y elegir el producto que te guste para agregar al carrito de comprar. Recordá que lo único prohibido para traer a Argentina es la línea blanca de electrodomésticos.

Falabella Chile se adapta a los compradores argentinos
Queda pagar y definir el retiro. Tenés que especificar una dirección en Chile: podés simular la calle y número (cualquiera) de la ciudad donde te encuentres o estés cerca.

Por ejemplo, para los mendocinos que van por el día, una opción es el retiro en la sucursal Falabella de San Felipe (Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1.150). Si comprás tecnología (un iPhone) también figura el local de Sodimac de esa misma ciudad (Tocornal 2.810).

Comprar online en Falabella Chile con DNI argentino y retiro gratis en tienda
En el caso de ir más lejos dentro de la Quinta Región, otras opciones son la tienda Falabella del Mall Marina de Viña del Mar y la que está en calle Independencia de Valparaíso. El sitio te indica cuál es el plazo de tiempo para retirar.

A la hora de abonar en Falabella online, los argentinos solamente pueden optar por tarjetas de crédito (una sola cuota) y débito.

¿Cómo conviene pagar los gastos en Chile?

Pagar con tarjeta de crédito en Chile, pero siempre pagar el resumen con dólares

Permite “patear” el consumo más adelante y definir en qué moneda.

Pagás tu compra en Chile con la tarjeta de crédito (siempre en una cuota) y hacés “stop debit” entre la fecha de emisión del resumen y la de su vencimiento. El paso siguiente es liquidar el saldo con los dólares previamente depositados en tu cuenta o con dólar billete en la ventanilla de la sede bancaria. Así accedés a la cotización oficial, evitando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

¿Cómo calculás en dólares tu compra en Chile? Si el pantalón sale 20.000 pesos chilenos, lo dividís por la cotización para la venta del dólar (por ejemplo, 950 chilenos) y te dará el monto. En este caso, 21 dólares es lo que te aparecerá en el resumen de la tarjeta de crédito.

Pagar con tarjeta de débito directo en dólares

Basta con pagar con la tarjeta de débito y cancelar los gastos con dólares depositados en cuenta. De esta forma, uno accede a la cotización oficial del banco emisor del plástico.

Aquí es necesaria una recomendación. Configurar vía homebanking que la cuenta destino para el débito sea la caja de ahorro en dólares. Por defecto, suele ser la de pesos argentinos, lo que llevaría a una conversión de moneda y la molesta percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

Peso chileno hoy en Mendoza: ¿a cuánto cotiza este 17 de diciembre y en cuánto queda con impuestos? (Imagen ilustrativa / Web)
