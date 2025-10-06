6 de octubre de 2025 - 11:13

CyberMonday 2025 en Falabella Chile: las 7 ofertas implacables al 50% menos con retiro gratis

Ropa, zapatillas, tecnología y perfumes tienen descuentos importantes en la tienda chilena por tiempo limitado.

Ofertas CyberMonday 2025 de Falabella Chile

Ofertas CyberMonday 2025 de Falabella Chile

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

La presidenta de la Cámara de San Carlos, Claudia Fragalá, junto al Intendente Alejandro Morillas.

Nacida de una necesidad concreta y de una visión compartida, la Cámara de Comercio de San Carlos celebró su 2do Aniversario

Por Gisel Guajardo
La compañía asegura que los ajustes forman parte de una transformación para fortalecer su sostenibilidad.

Uno de los candidatos a quedarse con Carrefour despidió a 1.000 empleados y ajustó su estructura

Por Redacción Economía

En un día o dos, se puede ir y volver a sitios como Los Andes, Santiago o Viña del Mar y comprar prendas de vestuario, calzado, tecnología, electrodomésticos, perfumes y otros artículos hasta por un tercio de su precio en las tiendas de Argentina.

Comprar online en Falabella Chile con DNI argentino y retiro gratis en tienda
Comprar online en Falabella Chile con DNI argentino y retiro gratis en tienda

Comprar online en Falabella Chile con DNI argentino y retiro gratis en tienda

CyberMonday 2025 en Chile: cuándo es y hasta cuándo dura

El CyberMonday 2025 de Chile arranca el lunes 6 de octubre y se extiende hasta el miércoles 8. Es decir, tres días para aprovechar descuentos y promociones tanto en comercios online como físicos.

CyberMonday de Falabella 2025: qué ofertas hay

Hay distintas opciones en el CyberMonday 2025 de Falabella Chile, que van de cupones con descuentos, pasando por artículos dobles en precio especial y liquidaciones especiales en tecnología.

Cosmética, maquillaje, fragancias, decoración, juguetes, vestuario y zapatillas tienen hasta 50% de descuento en productos seleccionados.

Zapatillas Adidas y Nike | desde 26.990 chilenos

(28,11 dólares | $40.766)

CyberMonday Falabella: zapatillas a mitad de precio
CyberMonday Falabella: zapatillas a mitad de precio

CyberMonday Falabella: zapatillas a mitad de precio

Calzas Diadora 2x 29.990 chilenos

(31,24 dólares | $45.297)

CyberMonday Falabella
CyberMonday Falabella

CyberMonday Falabella

Perfume para mujer Lancome La Vie Est Belle 150 ml

92.990 chilenos (96,86 dólares | $140.454)

CyberMonday Falabella
CyberMonday Falabella

CyberMonday Falabella

Samsung Galaxy S25 256 GB

629.990 chilenos (656,24 dólares | $951.547,40)

CyberMonday Falabella
CyberMonday Falabella

CyberMonday Falabella

Smart TV TCL 50S5K 50" Full HD QLED Google TV

219.990 chilenos (229,16 dólares | $332.277)

CyberMonday de Falabella Chile
CyberMonday de Falabella Chile

CyberMonday de Falabella Chile

Notebook HP 14-EP0130LA Intel Core i3 8 GB RAM 512 GB SSD

379.990 chilenos (395,82 dólares | $573.943,23)

CyberMonday Falabella
CyberMonday Falabella

CyberMonday Falabella

Freidora eléctrica 5,5 litros Wurden

39.990 chilenos (41,66 dólares | $60.401,56)

CyberMonday Falabella
CyberMonday Falabella

CyberMonday Falabella

Marcas que participan en el CyberMonday 2025 de Chile

Los compradores pueden revisar las empresas, tiendas y marcas participantes del Black Friday chileno en el sitio web oficial www.cyber.cl/ y conocer las categorías.

Se puede chequear que marcas líderes de ropa y calzado como Adidas, Under Armour, Vans, Skechers, Hush Puppies, Reebok, Levi’s y Ripcurl o de tecnología como HP, LG, Lenovo, Motorola, JBL, Sony Philips y Garmin.

Por supuesto, las grandes tiendas como Ripley, París, H&M y Falabella se suman en sus sitios web, lo mismo que otros comercios reconocidos por los argentinos como Sodimac (hogar), Lego (juguetes), Belsport (ropa deportiva), Rosen (ropa de cama) y Ahumada (farmacia, salud y belleza).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Más de ochenta compradores internacionales recorren bodegas y participan de seminarios en el Espacio Arizu.

Vine Expo 2025: Mendoza recibe compradores internacionales para impulsar la exportación de vino

Por Redacción Economía
Los jubilados con haberes mínimos recibirán un total de $396.298,38 sumando el aumento y el bono.

Jubilados de ANSES: cuándo cobran el aumento y el bono de octubre

Por Redacción Economía
Un plazo fijo de $1.200.000 puede generar hasta $43.000 en un mes, según la tasa elegida.

Sube el plazo fijo: qué bancos tienen más incremento de tasas y cuánto rinde invertir $1.200.000

Por Melisa Sbrocco
Minería en Malargüe.

Minería: el Gobierno de Mendoza prevé una intensa campaña 2026 en el sur provincial

Por Redacción Economía