CyberMonday 2025 en Falabella Chile: las 7 ofertas implacables al 50% menos con retiro gratis

En un día o dos, se puede ir y volver a sitios como Los Andes , Santiago o Viña del Mar y comprar prendas de vestuario, calzado, tecnología, electrodomésticos, perfumes y otros artículos hasta por un tercio de su precio en las tiendas de Argentina.

El CyberMonday 2025 de Chile arranca el lunes 6 de octubre y se extiende hasta el miércoles 8. Es decir, tres días para aprovechar descuentos y promociones tanto en comercios online como físicos.

Comprar online en Falabella Chile con DNI argentino y retiro gratis en tienda

Hay distintas opciones en el CyberMonday 2025 de Falabella Chile , que van de cupones con descuentos, pasando por artículos dobles en precio especial y liquidaciones especiales en tecnología .

Cosmética, maquillaje, fragancias, decoración, juguetes, vestuario y zapatillas tienen hasta 50% de descuento en productos seleccionados.

Zapatillas Adidas y Nike | desde 26.990 chilenos

(28,11 dólares | $40.766)

Zapatillas Adidas y Nike | desde 26.990 chilenos

Calzas Diadora 2x 29.990 chilenos

(31,24 dólares | $45.297)

Calzas Diadora 2x 29.990 chilenos

Perfume para mujer Lancome La Vie Est Belle 150 ml

92.990 chilenos (96,86 dólares | $140.454)

Perfume para mujer Lancome La Vie Est Belle 150 ml

Samsung Galaxy S25 256 GB

629.990 chilenos (656,24 dólares | $951.547,40)

Samsung Galaxy S25 256 GB

Smart TV TCL 50S5K 50" Full HD QLED Google TV

219.990 chilenos (229,16 dólares | $332.277)

Smart TV TCL 50S5K 50" Full HD QLED Google TV

Notebook HP 14-EP0130LA Intel Core i3 8 GB RAM 512 GB SSD

379.990 chilenos (395,82 dólares | $573.943,23)

Notebook HP 14-EP0130LA Intel Core i3 8 GB RAM 512 GB SSD

Freidora eléctrica 5,5 litros Wurden

39.990 chilenos (41,66 dólares | $60.401,56)

Freidora eléctrica 5,5 litros Wurden

Marcas que participan en el CyberMonday 2025 de Chile

Los compradores pueden revisar las empresas, tiendas y marcas participantes del Black Friday chileno en el sitio web oficial www.cyber.cl/ y conocer las categorías.

Se puede chequear que marcas líderes de ropa y calzado como Adidas, Under Armour, Vans, Skechers, Hush Puppies, Reebok, Levi’s y Ripcurl o de tecnología como HP, LG, Lenovo, Motorola, JBL, Sony Philips y Garmin.

Por supuesto, las grandes tiendas como Ripley, París, H&M y Falabella se suman en sus sitios web, lo mismo que otros comercios reconocidos por los argentinos como Sodimac (hogar), Lego (juguetes), Belsport (ropa deportiva), Rosen (ropa de cama) y Ahumada (farmacia, salud y belleza).