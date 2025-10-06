CyberMonday 2025 en Falabella Chile: las 7 ofertas implacables al 50% menos con retiro gratis

Las tiendas de Chile empezaron este lunes 6 de octubre con las megaofertas por el CyberMonday. En el caso de Falabella, se puede comprar online con DNI argentino y retirar gratis en la sucursal más cercana.
Ropa, zapatillas, tecnología y perfumes tienen descuentos importantes en la tienda chilena por tiempo limitado.
En un día o dos, se puede ir y volver a sitios como Los Andes, Santiago o Viña del Mar y comprar prendas de vestuario, calzado, tecnología, electrodomésticos, perfumes y otros artículos hasta por un tercio de su precio en las tiendas de Argentina.
El CyberMonday 2025 de Chile arranca el lunes 6 de octubre y se extiende hasta el miércoles 8. Es decir, tres días para aprovechar descuentos y promociones tanto en comercios online como físicos.
Hay distintas opciones en el CyberMonday 2025 de Falabella Chile, que van de cupones con descuentos, pasando por artículos dobles en precio especial y liquidaciones especiales en tecnología.
Cosmética, maquillaje, fragancias, decoración, juguetes, vestuario y zapatillas tienen hasta 50% de descuento en productos seleccionados.
Los compradores pueden revisar las empresas, tiendas y marcas participantes del Black Friday chileno en el sitio web oficial www.cyber.cl/ y conocer las categorías.
Se puede chequear que marcas líderes de ropa y calzado como Adidas, Under Armour, Vans, Skechers, Hush Puppies, Reebok, Levi’s y Ripcurl o de tecnología como HP, LG, Lenovo, Motorola, JBL, Sony Philips y Garmin.
Por supuesto, las grandes tiendas como Ripley, París, H&M y Falabella se suman en sus sitios web, lo mismo que otros comercios reconocidos por los argentinos como Sodimac (hogar), Lego (juguetes), Belsport (ropa deportiva), Rosen (ropa de cama) y Ahumada (farmacia, salud y belleza).