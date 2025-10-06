6 de octubre de 2025 - 14:00

Carrefour liquida autos de F1: aprovechá el 2x1 antes de que se agoten

Carrefour lanzó 2x1 en autos de F1 de Burago en locales y 40% off online. Modelos de metal de calidad vuelan rápido, ideales para coleccionistas.

Los autos de F1 de Burago se agotan rápido en los locales de Carrefour.

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Carrefour lanzó una promoción que despierta interés entre los fanáticos de los autos de colección, se trata de un 2x1 en modelos de F1 de Burago. Los vehículos son de metal y de buena calidad, ideales para coleccionistas y quienes buscan aprovechar descuentos en un contexto económico exigente.

La oferta se volvió viral en redes sociales, donde usuarios comparten cómo conseguir los modelos y recomiendan acercarse a los locales temprano. Además, los mismos autos están disponibles en la web de Carrefour con un 40% de descuento, aunque el 2x1 sigue siendo exclusivo de la venta presencial.

2x1 en locales: cómo aprovechar la promo de Carrefour

Según un video de TikTok, la promoción 2x1 se aplica únicamente en los locales de Carrefour. Gusty.R, creador del contenido, explicó que los autos son de metal, buena calidad.

  • Vehículo Burago Red Bull Racing 1:43: $29.990 → con 2×1 llevás dos por $29.990
  • Vehículo Burago Aston Martin F1 1:43: $29.990 → con 2×1 llevás dos por $29.990
  • Auto Burago Fórmula 1 Red Bull 1:43: $39.990 → con 2×1 llevás dos por $39.990

Con esta promoción, los coleccionistas pueden duplicar su compra sin pagar más, lo que genera un ahorro real y significativo en autos de metal de alta calidad.

40% off online: otra forma de conseguir los autos de F1

Para quienes no pueden acercarse a los locales, Carrefour ofrece los mismos modelos en su web con un 40% de descuento. Los precios quedan así:

  • Vehículo Burago Red Bull Racing 1:43: $17.994 (antes $29.990)
  • Vehículo Burago Aston Martin F1 1:43: $17.994 (antes $29.990)
  • Auto Burago Fórmula 1 Red Bull 1:43: $23.994 (antes $39.990)
Burago F1
Online, los mismos modelos tienen un 40% de descuento para quienes no puedan ir a la tienda.

Comprar online permite asegurarse los modelos sin depender de la reposición en los locales. Además, facilita comparar precios y planificar la compra de varios autos, ideal para quienes buscan ahorrar tiempo y dinero.

