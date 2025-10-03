Carrefour, Burger King, Telefónica y más: las 16 empresas que se van de Argentina en la era Milei

La salida de multinacionales de Argentina sigue siendo un fenómeno constante. En los 21 meses del gobierno de Javier Milei , ya se fueron 16 empresas, entre ellas Carrefour , Burger King y Telefónica , que buscan priorizar sus negocios en otros mercados.

Aunque el número es menor que durante el mandato de Alberto Fernández , cuando se retiraron hasta 15 compañías por año, refleja la continuidad de un proceso marcado por restricciones económicas, alta carga impositiva y cambios constantes en las reglas de juego.

Entre las operaciones concretadas se incluyen ventas y cierres estratégicos de distintos sectores. Por ejemplo, Swiss Medical , bajo la dirección de Claudio Belocopitt , compró Diagnóstico Maipú al grupo brasileño Dasa por US$ 110 millones, adquiriendo ocho centros de diagnóstico por imágenes y 15 laboratorios de análisis clínicos, mientras Dasa se retiró del país.

A estas decisiones se suman cierres de plantas como la de Magnera en Pilar, que dejó sin trabajo a 60 empleados, reflejando la racionalización global de sus operaciones.

Según Clarín , la lista de empresas que ya concretaron su salida en 2025 incluye a Petronas, Enap Sipetrol, Mercedes Benz, Telefónica, Southern Cross (Atria Soluciones Logísticas), SHV Holding (Makro), Profértil (de Nutrien), Dasa y Magnera .

En paralelo, varias compañías mantienen carteles de venta con procesos que podrían cerrarse antes de fin de año o a inicios de 2026, como es el caso de Raízen, que busca vender sus 700 estaciones de servicio Shell y la refinería Dock Sud, en una operación estimada en US$ 1.500 millones.

Otras multinacionales como Carrefour negocian con distintos candidatos para vender o compartir su negocio local, mientras que Paramount, dueña de Telefé, e InterCement, propietaria de Loma Negra, también avanzan en su salida del país.

El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 en cadena nacional. El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 en cadena nacional. Captura de video

TotalEnergies, por su parte, vendió áreas de petróleo en Vaca Muerta a YPF, conservando únicamente su negocio de gas. En cuanto a Burger King, el grupo mexicano Alsea decidió desprenderse de la cadena, que seguirá operando bajo otra gestión, mientras mantiene Starbucks, en un proceso de desinversión regional. (Fuente: Clarín)

Continuidad de las salidas y herencia del gobierno anterior

Aunque la cifra de retiros durante la era Milei es menor que durante el gobierno de Alberto Fernández, el fenómeno se mantiene. En el período anterior se fueron pesos pesados como Falabella, Walmart, Petrobras e Itaú, y ahora continúan las salidas de compañías como ExxonMobil, HSBC, Prudential, Procter & Gamble (P&G), Clorox, Xerox e Internexa.

Según Clarín, muchas de estas decisiones comenzaron antes del cambio de gobierno y se concretan ahora como parte de procesos de venta que pueden extenderse hasta dos años.

Algunas empresas, como Telefónica, dejaron parte de su negocio local (Movistar) en manos de Telecom, y Burger King seguirá operando bajo otra compañía, lo que demuestra que la salida no siempre implica desaparición de la marca.