12 de marzo de 2026 - 09:57

Otra vez el precio del petróleo crece hasta los 100 dólares mientras Irán ataca a más buques

La guerra provoca la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, según la Agencia Internacional de la Energía.

La guerra en Irán pone en aprietos al comercio internacional por el petróleo

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El precio internacional del petróleo volvió a dispararse y superó este jueves la barrera de los 100 dólares por barril en medio de la escalada bélica en Medio Oriente.

Qué implica el cierre del estrecho de Ormuz y por qué es tan importante para el mundo

Estrecho de Ormuz: qué implica su cierre y por qué es tan importante para el mundo

Estados Unidos destruyó barcos iraníes.

Adriana Czerwony en Aconcagua Radio: "Si el conflicto sigue, con Vaca Muerta, Argentina puede aprovechar para exportar"

El crudo Brent crude, utilizado como referencia en Europa, llegó a subir un 9% y superó momentáneamente ese umbral psicológico, aunque luego se estabilizó cerca de los 98 dólares. Desde el inicio del conflicto, el Brent acumula un aumento cercano al 38%.

En paralelo, el crudo West Texas Intermediate (WTI) también registró fuertes subas y avanzó 8,8%, hasta ubicarse en 94.92 dólares por barril.

Chimeneas en una refinería de gas y petróleo
El repunte se produjo en un contexto de creciente tensión militar luego de una serie de ataques atribuidos a Irán contra buques y objetivos energéticos en el Golfo. Con el tráfico marítimo prácticamente detenido en el estrecho de Ormuz, el mercado petrolero reaccionó con fuertes subas ante el temor de una interrupción masiva del suministro global.

Según reportó la Agencia Internacional de la Energía, el conflicto ya está provocando la mayor disrupción en el suministro de crudo de la historia reciente.

Entre los episodios más recientes, fuerzas iraníes atacaron un buque portacontenedores frente a la costa de Dubái, provocaron un incendio cerca del aeropuerto internacional de Baréin, lanzaron un dron contra un importante yacimiento petrolero de Arabia Saudita y obligaron a Irak a detener operaciones en todas sus terminales petroleras luego de una ofensiva contra el puerto de Basora.

En paralelo, Israel lanzó lo que describió como una “ola de ataques a gran escala” contra objetivos en Teherán y en Líbano, donde asegura estar atacando posiciones de la milicia Hezbollah, aliada de Irán.

La escalada bélica comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque inicial contra territorio iraní. Desde entonces, Teherán busca golpear la economía global afectando el transporte marítimo y la infraestructura energética, con el objetivo de generar presión internacional para frenar las operaciones militares en su contra.

