Nuevo reintegro en supermercados: $20.000 de ahorro en Carrefour pagando con este banco

Aprovechá todos los viernes el 25% de reintegro en Carrefour pagando con Visa de un banco privado a través de la app MODO, hasta $20.000 por mes.

Carrefour lanzó una promoción junto al Banco Santander que permite ahorrar todos los viernes en las compras del supermercado. La propuesta incluye un reintegro del 25%, válido para pagos con tarjetas Visa de Santander a través de la app MODO o la app del banco.

El beneficio estará disponible desde el 1° de octubre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2025, con un tope mensual de $20.000 por usuario. Se trata de una oportunidad para aprovechar descuentos directos en un contexto de precios en alza y donde cada ahorro cuenta.

Cómo funciona el reintegro de $20.000 en Carrefour La promoción aplica todos los viernes en las sucursales físicas de Carrefour adheridas. Para acceder al beneficio, es necesario pagar con tarjetas Visa de crédito o débito del Banco Santander, utilizando la app MODO y app Santander y tener la cuenta bancaria vinculada previamente.

Carrefour El reintegro del 25% se acredita directamente en la cuenta y tiene un tope mensual de $20.000. Gentileza El reintegro se acredita en la cuenta del banco asociada a la tarjeta utilizada y puede demorar hasta 30 días desde la compra. La promoción no se puede combinar con otras ofertas ni aplica a tarjetas de débito vinculadas a cajas de ahorro gratuitas. El tope máximo de reintegro por usuario es de $20.000 por mes, y se calcula sobre el total de la compra, aplicando un 25% de devolución.

Cuánto hay que gastar para alcanzar el reintegro máximo El reintegro del 25% se aplica sobre el total de la compra, lo que significa que para obtener los $20.000 de devolución completa, un cliente debe gastar $80.000 en el mes.