Nuevo reintegro en supermercados: $20.000 de ahorro en Carrefour pagando con este banco

Carrefour lanzó una promoción junto al Banco Santander que permite ahorrar todos los viernes en las compras del supermercado. La propuesta incluye un reintegro del 25%, válido para pagos con tarjetas Visa de Santander a través de la app MODO o la app del banco.
El beneficio estará disponible desde el 1° de octubre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2025, con un tope mensual de $20.000 por usuario. Se trata de una oportunidad para aprovechar descuentos directos en un contexto de precios en alza y donde cada ahorro cuenta.
Cómo funciona el reintegro de $20.000 en Carrefour
La promoción aplica todos los viernes en las sucursales físicas de Carrefour adheridas. Para acceder al beneficio, es necesario pagar con tarjetas Visa de crédito o débito del Banco Santander, utilizando la app MODO y app Santander y tener la cuenta bancaria vinculada previamente.
Carrefour
El reintegro del 25% se acredita directamente en la cuenta y tiene un tope mensual de $20.000.
Gentileza
El reintegro se acredita en la cuenta del banco asociada a la tarjeta utilizada y puede demorar hasta 30 días desde la compra. La promoción no se puede combinar con otras ofertas ni aplica a tarjetas de débito vinculadas a cajas de ahorro gratuitas. El tope máximo de reintegro por usuario es de $20.000 por mes, y se calcula sobre el total de la compra, aplicando un 25% de devolución.
Cuánto hay que gastar para alcanzar el reintegro máximo
El reintegro del 25% se aplica sobre el total de la compra, lo que significa que para obtener los $20.000 de devolución completa, un cliente debe gastar $80.000 en el mes.
Por ejemplo, si la compra es de $200.000, en el resumen de la tarjeta figurará el consumo completo, pero el cliente recibirá $20.000 de reintegro, alcanzando así el límite mensual establecido. Si, en cambio, la compra es de $60.000, el beneficio será de $15.000, ya que se calcula de forma proporcional.
imgi_9_1_slider_mobile_Super_Cuenta_6a8758f797 (1)
Para acceder, hay que pagar con tarjeta Visa Santander y tener la cuenta vinculada a la app MODO.
Santander
Sucursales donde comprar en Mendoza:
-
Carrefour Hipermercado – Av. Las Heras 798
-
Carrefour Market – Av. Colón 324
-
Carrefour Market Bombal – Beltrán 2078
-
Carrefour Express – Pueyrredón 283/291
-
Carrefour Express – Av. San Martín 792
-
Carrefour Express – Santiago del Estero 1200
-
Carrefour Express – Av. Colón 423
-
Carrefour Express – San Juan 1128
-
Carrefour Hipermercado – Suipacha 556
-
Carrefour La Estación – Av. Belgrano
-
Carrefour Express – Av. Las Heras 306
-
Carrefour Maxi Godoy Cruz – Godoy Cruz, Mendoza
-
Carrefour Express – San Lorenzo 690
-
Carrefour Express – Godoy Cruz, Mendoza
-
Carrefour Hipermercado Guaymallén – Guaymallén, Mendoza
-
Carrefour Express – Montevideo 244
-
Carrefour Express – Av. José Vicente Zapata 42
-
Carrefour Express – Rivadavia 57
-
Carrefour Express – Av. España 1244
-
Carrefour Market – Jorge A. Calle 631
-
Carrefour Express – Tiburcio Benegas 2306
-
Carrefour Express – Godoy Cruz, Mendoza