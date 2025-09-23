23 de septiembre de 2025 - 12:47

Supermercados liquidan microondas y anafes desde $22.900 y con 40% de descuento

Los supermercados sumaron a su catálogo de septiembre una serie de electrodomésticos básicos para la cocina, con marcas como Yelmo, Samsung y Panasonic.

Por Ramiro Viñas

Durante septiembre, los supermercados ChangoMas y Carrefour lanzaron liquidaciones en microondas y anafes eléctricos, con rebajas que alcanzan hasta el 40%. Los valores comienzan en $22.900, lo que convierte a estas promociones en una de las más accesibles dentro del rubro de pequeños electrodomésticos.

Carrefour: anafes eléctricos

  • Anafe eléctrico simple Kanji Home 1000W: $22.900

  • Winco W40 con termostato 1000W: $24.349 (antes $31.654)

  • Ultracomb AN-2200 1 hornalla: $41.000

  • Cuk by Gadnic AV150 digital timer 1500W: $41.499 (antes $53.949)

  • Bluesky BHP102 blanco: $47.800

  • Yelmo AN-9906: $49.000 (antes $65.000)

  • Ultracomb AN-4400 gris: $49.300

  • Ultracomb AN-6600 negro: $52.100

  • Brolux 1 hornalla 1000W: $52.999

  • Liliana AA901: $53.500

  • Ultracomb 2 hornallas 2250W: $64.499 (antes $86.999)

  • Bluesky BHP303 2 hornallas: $64.600

  • Alpaca bajo consumo 1500W: $69.299

  • Brolux 2 hornallas 2000W: $85.000

Descuentos efectivos entre 20% y 40% según modelo.

Carrefour: microondas

  • BGH Quick Chef 20L: $89.999

  • Smartlife 23L blanco: $109.999

  • Daewoo 23L grill plateado: $124.999

  • ATMA 25L digital negro: $129.999

  • Samsung 28L espejo digital: $174.999

  • Panasonic 32L inverter plateado: $219.999

En esta tanda también se ven rebajas fuertes (hasta 40% en algunas referencias).

ChangoMas: anafes en oferta

  • Kanji / Winco de 1 hornalla (1000W): desde $22.900–$24.349

  • Modelos Ultracomb / Yelmo de 1 y 2 hornallas: $41.000–$69.299 aprox.

Opciones de pago en supermercados

Tanto en Carrefour como en ChangoMas, estos productos pueden financiarse en cuotas fijas, lo que hace más accesible la compra de un electrodoméstico esencial para el hogar.

Con precios que arrancan en $22.900 y descuentos de hasta 40%, la liquidación conjunta posiciona a ambas cadenas como líderes en ofertas de línea blanca y pequeños electrodomésticos en este mes.

