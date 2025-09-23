Supermercados liquidan microondas y anafes desde $22.900 y con 40% de descuento

Durante septiembre, los supermercados ChangoMas y Carrefour lanzaron liquidaciones en microondas y anafes eléctricos, con rebajas que alcanzan hasta el 40%. Los valores comienzan en $22.900, lo que convierte a estas promociones en una de las más accesibles dentro del rubro de pequeños electrodomésticos.
Descuentos efectivos entre 20% y 40% según modelo.
En esta tanda también se ven rebajas fuertes (hasta 40% en algunas referencias).
ChangoMas: anafes en oferta
Tanto en Carrefour como en ChangoMas, estos productos pueden financiarse en cuotas fijas, lo que hace más accesible la compra de un electrodoméstico esencial para el hogar.
Con precios que arrancan en $22.900 y descuentos de hasta 40%, la liquidación conjunta posiciona a ambas cadenas como líderes en ofertas de línea blanca y pequeños electrodomésticos en este mes.