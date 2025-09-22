22 de septiembre de 2025 - 14:26

Precio actualizado: cuánto cuesta el Toyota Yaris en el cierre de septiembre 2025

El Toyota Yaris sigue entre los autos más elegidos de Argentina. Con precios actualizados en septiembre, este auto destaca por su seguridad y confiabilidad.

Precio actualizado: cuánto cuesta el Toyota Yaris en el cierre de septiembre 2025

Precio actualizado: cuánto cuesta el Toyota Yaris en el cierre de septiembre 2025

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

asi se veria el nuevo toyota celica: la version 2026 del clasico automovil

Así se vería el nuevo Toyota Celica: la versión 2026 del clásico automóvil

Por Andrés Aguilera
asi se veria la nueva jeep ika pick up: la version 2026 de la historica camioneta

Así se vería la nueva Jeep IKA pick up: la versión 2026 de la histórica camioneta

Por Andrés Aguilera

El éxito del Toyota Yaris no es casualidad: en julio de 2025 fue el auto más patentado en Argentina con 3.641 unidades, superando a competidores como el Fiat Cronos y la Toyota Hilux. Con más de 19.000 registros en lo que va del año, se mantiene entre los autos más vendidos del país.

image
Precio actualizado: cu&aacute;nto cuesta el Toyota Yaris en el cierre de septiembre 2025

Precio actualizado: cuánto cuesta el Toyota Yaris en el cierre de septiembre 2025

Este auto Toyota llegó a Argentina en 2016 y ya se comercializa la cuarta generación. A nivel global, superó las 10 millones de unidades desde su lanzamiento en 1999, lo que lo convierte en un éxito histórico entre los autos de la marca japonesa.

Con fabricación en Brasil e importación a Argentina, el Toyota Yaris ofrece una combinación ideal de seguridad, equipamiento y confiabilidad. Todo esto, sumado a su precio competitivo, lo mantiene en el radar de quienes buscan un auto accesible sin resignar calidad.

Precio del Toyota Yaris en septiembre 2025

  • Toyota Yaris XS 1.5 CVT 5P: $26.721.000

  • Toyota Yaris XLS 1.5 CVT 5P: $29.683.000

  • Toyota Yaris S 1.5 CVT 5P: $31.921.000

    image

Estos valores posicionan al Toyota Yaris como el modelo más accesible dentro de los autos Toyota en Argentina, luego de la discontinuación del Etios.

Características, motor y equipamiento del Toyota Yaris

El Toyota Yaris cuenta con un motor naftero 1.5 litros de 107 CV y 140 Nm de torque, asociado a caja automática CVT de siete marchas simuladas. Este rendimiento asegura eficiencia en ciudad y ruta, siendo uno de los autos más equilibrados de Argentina.

En materia de seguridad, este auto Toyota ofrece siete airbags, frenos ABS con distribución electrónica, control de estabilidad y asistente de arranque en pendientes. Estos elementos lo ubican entre los autos más completos de Argentina en su rango de precios.

image

El confort del Toyota Yaris está garantizado con pantalla táctil de 7 pulgadas, conectividad Android Auto y Apple CarPlay, seis parlantes y puerto USB. Su diseño interior práctico lo hace uno de los autos urbanos más cómodos en Argentina.

Gracias a su confiabilidad, equipamiento y precios competitivos, el Toyota Yaris sigue siendo un auto Toyota clave en el mercado. Con gran aceptación en Argentina, se mantiene entre los autos más demandados por quienes valoran seguridad y tecnología.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Precio del Renault Kwid en septiembre 2025: opciones y características

Precio del Renault Kwid en septiembre 2025: opciones y características

Por Ignacio Alvarado
asi se veria el nuevo dodge coronado: la version 2026 del clasico auto

Así se vería el nuevo Dodge Coronado: la versión 2026 del clásico auto

Por Andrés Aguilera
asi seria el nuevo fiat regatta: la version 2027 del historico automovil

Así sería el nuevo Fiat Regatta: la versión 2027 del histórico automóvil

Por Andrés Aguilera
Pick-ups grandes a la venta en Argentina: Chevrolet Silverado, RAM 1500 y 2500 y Ford F-150.

Chatas gigantes bajo la lupa en Mendoza: qué ofrecen Chevrolet, RAM y Ford, a qué precio y quién las compra

Por Cristian Ortega