Precio actualizado: cuánto cuesta el Toyota Yaris en el cierre de septiembre 2025

En septiembre de 2025, el Toyota Yaris reafirma su lugar como uno de los autos urbanos más buscados en Argentina . Su equilibrio entre precio, confiabilidad y tecnología lo mantiene como un referente dentro del segmento B, consolidándose como una opción destacada para quienes buscan un auto práctico y moderno.

Así se vería la nueva Jeep IKA pick up: la versión 2026 de la histórica camioneta

El éxito del Toyota Yaris no es casualidad: en julio de 2025 fue el auto más patentado en Argentina con 3.641 unidades, superando a competidores como el Fiat Cronos y la Toyota Hilux. Con más de 19.000 registros en lo que va del año, se mantiene entre los autos más vendidos del país.

Este auto Toyota llegó a Argentina en 2016 y ya se comercializa la cuarta generación. A nivel global, superó las 10 millones de unidades desde su lanzamiento en 1999, lo que lo convierte en un éxito histórico entre los autos de la marca japonesa.

Con fabricación en Brasil e importación a Argentina , el Toyota Yaris ofrece una combinación ideal de seguridad, equipamiento y confiabilidad. Todo esto, sumado a su precio competitivo, lo mantiene en el radar de quienes buscan un auto accesible sin resignar calidad.

Estos valores posicionan al Toyota Yaris como el modelo más accesible dentro de los autos Toyota en Argentina, luego de la discontinuación del Etios.

Características, motor y equipamiento del Toyota Yaris

El Toyota Yaris cuenta con un motor naftero 1.5 litros de 107 CV y 140 Nm de torque, asociado a caja automática CVT de siete marchas simuladas. Este rendimiento asegura eficiencia en ciudad y ruta, siendo uno de los autos más equilibrados de Argentina.

En materia de seguridad, este auto Toyota ofrece siete airbags, frenos ABS con distribución electrónica, control de estabilidad y asistente de arranque en pendientes. Estos elementos lo ubican entre los autos más completos de Argentina en su rango de precios.

image

El confort del Toyota Yaris está garantizado con pantalla táctil de 7 pulgadas, conectividad Android Auto y Apple CarPlay, seis parlantes y puerto USB. Su diseño interior práctico lo hace uno de los autos urbanos más cómodos en Argentina.

Gracias a su confiabilidad, equipamiento y precios competitivos, el Toyota Yaris sigue siendo un auto Toyota clave en el mercado. Con gran aceptación en Argentina, se mantiene entre los autos más demandados por quienes valoran seguridad y tecnología.