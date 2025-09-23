Última semana para obtener hasta $24.000 de reintegro en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Esta es la última semana para aprovechar la promoción del Banco Nación que ofrece un reintegro del 30% en compras realizadas con tarjetas de crédito a través de la app Modo BNA+ .

Vuelve el reintegro de $48.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

La devolución aplica en supermercados y mayoristas adheridos y tiene un tope de $12.000 por persona cada miércoles , permitiendo alcanzar hasta $24.000 si se comparte el beneficio con otro integrante del hogar. La promoción estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2025 , y se espera que BNA confirme su renovación próximamente.

Para aprovechar el máximo beneficio, es necesario pagar mediante el QR de Modo BNA+ , planificar las compras y asegurarse de que cada integrante del hogar tenga su propia cuenta activa. Los reintegros se acreditan en la cuenta de BNA+ dentro de los 30 días posteriores a la compra y no se aplican pagos con débito ni saldo en cuenta.

Para acceder al reintegro del 30% , las compras deben realizarse los miércoles en los comercios adheridos y pagarse exclusivamente mediante el QR de Modo BNA+ con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación . Para alcanzar el tope de $12.000 por persona, es necesario gastar al menos $40.000 en un mismo día .

La promoción incluye supermercados y mayoristas como Atomo, Makro, Carrefour y Super A en Mendoza.

Chango Más

Jumbo

Disco

Vea

Coto Digital

Carrefour y Carrefour Maxi

Makro

Atomo

Super A

Hiper Libertad

Blow Max

Del Puente

Pago BNA+.jpg Paga con tu tarjeta de crédito del Banco Nación mediante el QR de Modo BNA+ y accedé al reintegro.

Sucursales específicas en Mendoza (según la fuente):

ATOMO: Tito Laciair 925, Villa Nueva; Elpidio González Esq Urquiza Jesús Nazareno, Guaymallén; Capilla de Nieve 405, Guaymallén; Gutemberg 2652, San José; Sarmiento 2115, Godoy Cruz; Cervantes 1585, San José; Independencia 2368, Las Heras; Godoy Cruz 535, San José; Juan G. 314, Jesús Nazareno; Lisandro Moyano 52, Las Heras; Paraguay 2532, Mendoza; Perito Moreno 1016, Godoy Cruz; Lavalle 255, Mendoza; San Martín 241, Las Heras; Olascoaga Esq Independencia, Las Heras; Julio Roca 97, Las Heras; San Martín 2430, Las Heras; Rivadavia 1653, Godoy Cruz; Juan Egea, Godoy Cruz; San Miguel 750, Las Heras; Perú 202, Las Heras; Perú 3022, Mendoza; Villa Mercedes 886, Godoy Cruz; Padre Llorens y Las Violetas, Las Heras; Boulogne Sur Mer, Las Heras; Berases 2399, San José; Dr Pose 120, Las Heras; Av. Champagnat 210, Las Heras.

MAKRO: Rodriguez Peña 709, Godoy Cruz; Av. Champagnat y Alvarado, Godoy Cruz.

CARREFOUR: Sarmiento 119; Las Heras 798; Godoy Cruz 555; Av. Acc. Este Lat. Sur e/Rondeau y Urquiza, Guaymallén; Balcarce 141; Av. San Martín 189; Fray Luis Beltrán 1858/64; Avenida España 1244; Montevideo 291; Av. Las Heras 306/24; Juan Agustín Maza 2777; San Lorenzo 690; Avenida Vicente Zapata 42; Suipacha 556; Jorge A. Calle 631; Paso de los Andes 2212; Perito Moreno 341; Pueyrredón 283/291; Colón 324.

SUPER A: Godoy Cruz 178; Godoy Cruz 55; San Martín 752 Esq San Lorenzo; Colón 423; Agustín Alvarez 37; Aristides Villanueva 287; Santiago del Estero 1200.

HIPER LIBERTAD: Joaquín V. González 450; Av. Joaquín V. González y Chipolletti, Godoy Cruz.

BLOW MAX: Alberdi 189, Guaymallén; Eusebio Blanco 50, Mendoza.

DEL PUENTE GODOY CRUZ: Av. San Martín 900, Godoy Cruz.

Cómo usar la promoción: descargar Modo BNA+, registrarse, asociar las tarjetas, escanear el QR en el comercio adherido y seleccionar la tarjeta de crédito del Banco Nación para concretar la compra.

Cómo duplicar el beneficio y aprovechar al máximo la última semana

Si compartís el hogar con otra persona, pueden duplicar el reintegro hasta $24.000 si ambos tienen cuentas activas en BNA+ y pagan mediante Modo. Cada integrante debe tener su propia cuenta y realizar el pago con su tarjeta.

El reintegro es semanal y no acumulable: si no se alcanza el tope de $12.000 por persona un miércoles, la diferencia no se traslada a la semana siguiente. Planificar las compras es clave para llegar al máximo ahorro, considerando tanto compras presenciales como online.

Con esta última semana, las familias tienen la oportunidad de reducir significativamente el gasto en supermercados y mayoristas, aprovechar la tecnología de Modo BNA+ y asegurarse hasta $24.000 de devolución antes de que finalice la promoción vigente el 30 de septiembre. Se espera que Banco Nación confirme la renovación, pero por ahora esta es la oportunidad final de la temporada.