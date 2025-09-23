23 de septiembre de 2025 - 10:42

Una aerolínea low cost aumenta un 50% sus vuelos Mendoza - Buenos Aires

La empresa anunció que, en preparación para la temporada 2025/2026, reforzará varias rutas en todo el país.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La aerolínea low cost Flybondi ha anunciado un significativo aumento de frecuencias en su ruta Buenos Aires - Mendoza, para continuar impulsando el turismo y la conectividad en el país. Este refuerzo es el primer paso hacia una temporada de verano 2025/2026 con más opciones para quienes eligen volar a la capital del vino.

A partir de octubre, la ruta Buenos Aires - Mendoza incrementará sus vuelos en un 50%, pasando de 14 a 17 frecuencias semanales. La aerolínea tiene previsto seguir expandiéndose y en noviembre se alcanzará un total de 21 vuelos semanales, ofreciendo una mayor disponibilidad para los viajeros.

Avión Flybondi
Avi&oacute;n de la aerol&iacute;nea low cost Flybondi

Avión de la aerolínea low cost Flybondi

Más conectividad en todo el país

Este anuncio forma parte de una estrategia más amplia de la compañía para fortalecer su operación en todo el país, incrementar la conectividad general de la región y fomentar el movimiento de turistas. Entre las rutas que también verán un aumento de frecuencias se encuentran:

  • Buenos Aires–San Juan: aumenta 75% sus vuelos. Pasa de 4 a 6 semanales en octubre y llegará a 1 vuelo diario en noviembre.

  • Buenos Aires–Mendoza: aumenta 50% sus vuelos. Suma 3 semanales en octubre (de 14 a 17) y alcanzará 21 en noviembre.

  • Buenos Aires–Salta: aumenta 29% sus vuelos. Pasa de 14 a 18 semanales.

  • Buenos Aires–Jujuy: aumenta 30% sus vuelos. Crece de 14 a 18 semanales a partir de octubre.

  • Buenos Aires–Tucumán: aumenta 40% sus vuelos. Crece de 10 a 14 semanales desde octubre.

  • Buenos Aires–Corrientes: aumenta 20% sus vuelos. Crece a 11 vuelos semanales en octubre y a 12 en noviembre.

  • Buenos Aires–Posadas: aumenta 44% sus vuelos. Crece de 9 a 13 semanales en octubre.

  • Buenos Aires–Neuquén: aumenta 43% sus vuelos. Crece de 7 a 10 semanales desde octubre.

  • Buenos Aires–Puerto Iguazú: aumenta 14% sus vuelos. Crece de 21 a 24 semanales en noviembre.
Flybondi en el aeropuerto de Ushuaia III

Más conexiones para Mendoza

Una de las claves para el turismo es la conectividad, tanto aérea como terrestre. Mendoza, al igual que muchos destinos del interior del país, perdió una buena parte de los vuelos directos con la pandemia. Sin embargo, fue recuperando frecuencias y ese proceso se sigue reforzando.

Recientemente, otra low cost, la aerolínea dominicana Arajet, que comenzó a operar en Argentina en 2024 anunció que ofrecerá la ruta directa Mendoza–Punta Cana, un paso que incrementará la conexión internacional de la provincia.

