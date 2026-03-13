13 de marzo de 2026 - 19:55

El refugio metálico que dialoga con los árboles: así es Casa Flecha en Luján de Cuyo

Con el sello de Mora Hughes Arquitectos, esta vivienda de 348 metros cuadrados combina la robustez del acero con la calidez del roble esloveno, logrando una simbiosis perfecta entre diseño contemporáneo y el paisaje de Chacras de Coria.

Esta vivienda de 348 metros cuadrados combina la robustez del acero con la calidez del roble esloveno.

Esta vivienda de 348 metros cuadrados combina la robustez del acero con la calidez del roble esloveno.

Foto:

Luis Abba
Por Matías Carretero

La arquitectura mendocina encuentra en Casa Flecha un nuevo exponente de cómo la modernidad puede ser, al mismo tiempo, contundente y sumamente sensible con su entorno. Ubicada en el corazón de Luján de Cuyo, esta obra reciente del estudio Mora Hughes Arquitectos —liderado por Eugenia Mora y Tom Hughes— se presenta no solo como una estructura residencial, sino como un refugio diseñado para el encuentro.

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Con más de dos décadas de trayectoria, la pareja de arquitectos ha volcado en este proyecto su búsqueda constante por la pureza del diseño y la expresividad material, valores que los han posicionado como referentes en concursos nacionales e internacionales.

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Refugio: Conocé cómo es Casa Flecha en Chacras de Coria.

Una composición fragmentada bajo el cielo mendocino

La vivienda se despliega sobre un lote arbolado mediante una serie de volúmenes de estructura metálica con cubiertas a dos aguas. Esta disposición no es caprichosa; responde a una estrategia de fragmentación que permite definir con claridad las áreas de uso mientras se genera un diálogo fluido con el exterior. El volumen principal, que actúa como corazón social de la casa, alberga las áreas comunes, mientras que dos bloques laterales resguardan la intimidad de los dormitorios. La elección de la chapa microacanalada como revestimiento homogéneo otorga al conjunto una unidad visual potente, que se ve suavizada por el uso de chapa perforada en sectores estratégicos, logrando un efecto de "desmaterialización" que aporta ligereza y permite una ventilación cruzada natural.

El contraste material entre el acero y el roble

Al cruzar el umbral, la robustez exterior del metal cede el paso a una atmósfera de absoluta calidez. Los muros y cielorrasos interiores están revestidos íntegramente en roble esloveno, creando un refugio acogedor que contrasta con el perfil industrial de la estructura. La espacialidad se potencia con una doble altura donde un entrepiso metálico funciona como zona de trabajo y relax, integrado al ambiente mediante elementos vegetales que aportan frescura. Cada detalle parece estar pensado para el disfrute sensorial, desde los pisos de estética sobria hasta la presencia de una estufa de diseño focal, apta para templar tanto el interior como el exterior durante los inviernos del pedemonte.

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Cada detalle parece estar pensado para el disfrute sensorial.

Cada detalle parece estar pensado para el disfrute sensorial.

Chacras de Coria: sostenibilidad y el arte de habitar el jardín

Fieles a su enfoque en la sostenibilidad y el respeto por lo preexistente, Mora Hughes integró el paisaje no solo como vista, sino como materia prima. Durante la construcción, un árbol que debió ser retirado fue transformado, en colaboración con un artista local, en el mobiliario que hoy viste el jardín. La experiencia de habitar se extiende hacia afuera a través de una galería que integra el quincho, una red suspendida sobre el deck y una ducha al aire libre, elementos que invitan a una vida social relajada y en contacto directo con la naturaleza. Casa Flecha es, en definitiva, una obra que refleja la personalidad de sus habitantes y la madurez de un estudio que entiende la arquitectura como un equilibrio exacto entre la técnica y la emoción.

Nombre del proyecto: Casa Flecha

Oficina de arquitectura: Mora Hughes Arquitectos

Sitio web: morahughes.com.ar

Email de contacto: [email protected]

Ubicación de la oficina: Mendoza, Argentina

Año de construcción: 2024

Área construida: 348,75 m2

Ubicación del proyecto: Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina

Programa / Uso: Arquitectura residencial

Créditos fotográficos: Luis Abba

Constructora: Steel design

Paisajista: Franco Schilardi

Artista de la madera: Federico Archidiacono

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