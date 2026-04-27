Empleados de comercio: cómo funciona el doble bono y cuánto se cobra en mayo

Los empleados de comercio accedieron a un nuevo esquema salarial que incluye no solo aumentos porcentuales, sino también un doble bono mensual que refuerza los ingresos durante el segundo trimestre de 2026. El acuerdo paritario firmado por FAECYS incorpora sumas fijas clave para sostener el poder adquisitivo.
Este beneficio alcanza a todas las categorías del convenio y se paga durante abril, mayo y junio. Se trata de montos no remunerativos que se suman al sueldo básico y que luego serán incorporados al salario formal.
Doble bono para empleados de comercio: de cuánto es y quiénes lo cobran
En el marco del acuerdo paritario 2026, los empleados de comercio incorporan un esquema de sumas fijas que refuerza el ingreso mensual durante el segundo trimestre del año. Este mecanismo, conocido como doble bono, combina montos no remunerativos que se liquidan junto al sueldo y alcanzan a todas las categorías del convenio.
Empleados de comercio.jpg
Abarca a todas las categorías del convenio 130/75.
Freepik
El denominado doble bono está compuesto por dos sumas fijas:
- $100.000 no remunerativos, que ya se venían pagando (originalmente divididos en $60.000 y $40.000)
- $20.000 adicionales no remunerativos, incorporados en el último acuerdo
En total, los trabajadores perciben $120.000 mensuales extra, que se suman al salario básico durante el trimestre abril-junio.
Este beneficio alcanza a todas las categorías del convenio 130/75, desde maestranza hasta vendedores y administrativos. Además, se liquida de forma proporcional, por lo que quienes trabajan media jornada cobran el monto correspondiente según sus horas.
Escala salarial de mayo 2026 con el doble bono incluido
A continuación, los sueldos de mayo 2026 con el aumento del 1,5% más las sumas no remunerativas vigentes:
Maestranza
- A: $1.215.095
- B: $1.218.163
- C: $1.222.258
Administrativo
- A: $1.226.972
- B: $1.231.728
- C: $1.236.477
- D: $1.250.732
- E: $1.262.610
- F: $1.280.034
Cajeros
- A: $1.230.931
- B: $1.236.477
- C: $1.243.604
Pesos, billetes.jpg
Se paga de forma no remunerativa hasta junio 2026.
Personal auxiliar
- A: $1.230.931
- B: $1.238.043
- C: $1.247.021
Auxiliar especializado
- A: $1.240.437
- B: $1.254.691
Vendedores
- A: $1.230.931
- B: $1.254.691
- C: $1.262.610
- D: $1.280.034
Además del bono, el acuerdo incluye un aumento del 5% escalonado sobre los salarios básicos:
- 2% en abril
- 1,5% en mayo
- 1,5% en junio
De esta manera, los ingresos combinan una suba porcentual con sumas fijas, lo que genera un esquema mixto de actualización salarial.
Hasta cuándo se cobra el bono y qué pasa con los sueldos en julio 2026
El doble bono de $120.000 se paga durante abril, mayo y junio de 2026, bajo conceptos no remunerativos dentro del recibo de sueldo. A partir de julio 2026, estos montos dejan de ser sumas fijas y pasan a integrarse al salario básico. Esto implica que:
- Se incorporan al sueldo formal
- Impactan en adicionales como antigüedad y presentismo
- Quedan alcanzados por descuentos de ley
Con esta incorporación, los sueldos pasan a tener una estructura más simple y con mayor incidencia en otros conceptos salariales. Además, el acuerdo prevé una nueva revisión en junio para definir futuras actualizaciones en función de la inflación.