Ayuda Escolar ANSES: hasta cuándo se puede pedir el pago de $85.000 y cómo hacerlo

La Ayuda Anual Escolar es uno de los beneficios que ANSES entrega a las familias con hijos en edad escolar para afrontar los gastos del ciclo lectivo. El programa contempla un pago único de $85.000 por hijo destinado a la compra de útiles, libros, guardapolvos y otros materiales educativos.

Durante junio de 2026 , todavía hay beneficiarios que pueden acceder a la prestación. Quienes aún no presentaron el Certificado Escolar tienen tiempo de completar el trámite y recibir el dinero una vez que ANSES valide la documentación requerida.

La Ayuda Anual Escolar tiene un monto fijado de $85.000 por cada hijo que cumpla con los requisitos establecidos por ANSES para el ciclo lectivo 2026. Se trata de un beneficio extraordinario que se paga una sola vez al año y alcanza tanto a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como a beneficiarios de las Asignaciones Familiares .

ANSES inició los pagos en marzo de 2026 para las familias que ya habían acreditado la condición de alumno regular. Sin embargo, quienes todavía no realizaron el trámite pueden seguir presentando el Certificado Escolar durante todo el año.

Las familias que todavía no realizaron el trámite pueden presentar el Certificado Escolar hasta el 31 de diciembre de 2026.

Una vez que la documentación es cargada y validada por el organismo, el pago se acredita dentro de los 60 días posteriores a la presentación del certificado. Por este motivo, quienes completen el trámite durante junio podrán cobrar los $85.000 una vez finalizado el proceso administrativo.

La prestación también incluye a familias con hijos con discapacidad que concurran a establecimientos educativos, centros de rehabilitación, talleres protegidos o reciban apoyo pedagógico especializado. En estos casos no existe límite de edad para acceder al beneficio, siempre que se cumplan las condiciones exigidas por ANSES.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Anual Escolar de ANSES

La Ayuda Escolar Anual está dirigida a las familias que perciben prestaciones administradas por ANSES y que tienen hijos que asisten a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial.

Pueden acceder al beneficio los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los beneficiarios de Asignaciones Familiares por Hijo que acrediten la condición de alumno regular de sus hijos. Para los estudiantes sin discapacidad, la ayuda alcanza a niños y adolescentes desde los 45 días de vida hasta los 18 años que concurran a los niveles inicial, primario o secundario.

Vouchers educativos (2).jpg Luego de validar la documentación, ANSES acredita el beneficio dentro de los 60 días posteriores a la presentación. Freepik

Asimismo, la prestación contempla a personas con hijos con discapacidad que asistan a establecimientos educativos, centros de rehabilitación, talleres protegidos o que reciban apoyo pedagógico especializado. En estos casos, ANSES no establece límite de edad para el cobro del beneficio.

Además de cumplir con los requisitos educativos, el grupo familiar debe respetar los topes de ingresos vigentes. Actualmente, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no puede superar los $5.603.102 brutos, mientras que ninguno de sus integrantes puede registrar ingresos mensuales superiores a $2.801.551, ya que en ese caso se pierde el derecho a las asignaciones familiares y, por lo tanto, al cobro de la Ayuda Escolar.

Cómo solicitar la Ayuda Escolar ANSES y hasta cuándo hay tiempo para hacer el trámite

Para acceder a la Ayuda Escolar Anual, las familias deben presentar el Certificado Escolar que acredita la condición de alumno regular de sus hijos. El trámite se realiza de manera online a través de Mi ANSES y puede completarse desde una computadora o teléfono celular.

El procedimiento comienza ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego hay que seleccionar la opción "Hijos". Hacer clic en "Presentar un Certificado Escolar" para generar el formulario correspondiente a cada hijo. Una vez obtenido el documento, debe imprimirse y llevarse al establecimiento educativo, maestro particular o centro de rehabilitación para que sea completado y firmado por las autoridades. Es fundamental que todos los datos estén claros y legibles, sin tachaduras ni enmiendas, y que figure la condición de alumno regular. Cuando el certificado esté completo, se debe tomar una fotografía nítida del formulario y volver a ingresar a Mi ANSES para cargar el archivo en la plataforma. Tras la validación de la documentación, el organismo acreditará el pago correspondiente.

Las familias tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para presentar el Certificado Escolar. Quienes realicen el trámite dentro de ese plazo mantendrán el derecho a cobrar la Ayuda Anual Escolar de $85.000 por hijo, uno de los principales beneficios destinados a acompañar los gastos educativos durante el ciclo lectivo.