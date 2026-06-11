11 de junio de 2026 - 19:29

Canasta Básica: una familia argentina necesitó casi $1,5 millones para no ser pobre en mayo

En porcentaje, las familias argentinas necesitaron un 2% más que en abril para superar la línea de pobreza.

Canasta básica: cuánto necesitó una familia para no caer en la pobreza en mayo&nbsp;

Canasta básica: cuánto necesitó una familia para no caer en la pobreza en mayo 

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, donde una familia compuesta por cuatro integrantes necesitó $1.498.741 para superar la línea de la pobreza. Esto representa un 2,0% más que el mes previo.

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Una familia de tres integrantes, compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, necesitó $542.351 para cubrir la CBA y $1.193.173 para la CBT.

Canasta Básica - supermercado

En segundo lugar, un hogar de cuatro personas compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, tuvo que disponer de $681.246 para cubrir las necesidades de la CBA y $1.498.741 para la CBT.

Y en el tercer ejemplo representativo que presenta el INDEC, una familia de cinco integrantes compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, precisó $716.521 para la CBA y $1.576.346 para la CBT.

Según el INDEC, un adulto equivalente necesitó $220.468 para cubrir las necesidades de la CBA y superar la línea de indigencia, mientras que para cubrir la CBT el número ascendió a $485.030.

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