11 de junio de 2026 - 16:39

La inflación de mayo en el país fue de 2,1% y se desaceleró por segundo mes consecutivo

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) detalló que la inflación de mayo fue del 2,1%, un 0,5% inferior a la registrada en abril.

Los precios se desaceleraron en mayo y la inflación bajó hasta 2,1%. según el Indec

Los precios se desaceleraron en mayo y la inflación bajó hasta 2,1%. según el Indec

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La inflación de mayo fue de 2,1% y marcó otra desaceleración en su ritmo, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Leé además

La inflación en Mendoza fue del 1,9% en mayo, la cifra más baja desde julio de 2025

La inflación en Mendoza volvió a caer en mayo y logró perforar el 2%
Existen diferencias sustanciales entre el presupuesto inicial y el costo final de mudarse a una casa completamente terminada.

Cuánto cobra un albañil por construir una casa de clase media de 150 m2 en junio de 2026

Subió 33,2% contra el mismo mes del año pasado y anotó una baja de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto a abril.

Inflación mayo 2026 Indec
Índice de Precios al Consumidor de mayo 2026, según el Indec

Índice de Precios al Consumidor de mayo 2026, según el Indec

El acumulado del año avanzó al 14,7%.

La división con mayor alza fue Comunicación -con el 3,4%- dado el aumento en servicios de telefonía. En segundo lugar quedó Educación (2,9%).

Mientras que las que menos aumentaron fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).

Detalle IPC mayo 2026 Indec
Los rubros que subieron durante mayo 2026, según el Indec

Los rubros que subieron durante mayo 2026, según el Indec

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La inflación de mayo en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,1%

Inflación: salió el dato que observa el gobierno de Milei y anticipa una buena noticia

La propuesta de Grido sigue apareciendo como una de las opciones más consideradas dentro del mercado.

Cuánto cuesta abrir una heladería Grido en junio de 2026 en el país

El ministro de Economía, Luis Caputo.

Caputo anticipó cambios en la Ley de Inocencia Fiscal, habló de la deuda y adelantó el IPC de mayo

El riesgo país cayó a 446 puntos y alcanzó su nivel más bajo en ocho años.

El riesgo país cayó a 446 puntos y alcanzó su nivel más bajo en ocho años

Por Redacción Economía