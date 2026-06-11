La inflación de mayo en el país fue de 2,1% y se desaceleró por segundo mes consecutivo

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) detalló que la inflación de mayo fue del 2,1%, un 0,5% inferior a la registrada en abril.

Los precios se desaceleraron en mayo y la inflación bajó hasta 2,1%. según el Indec

La inflación de mayo fue de 2,1% y marcó otra desaceleración en su ritmo, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Subió 33,2% contra el mismo mes del año pasado y anotó una baja de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto a abril.

Inflación mayo 2026 Indec Índice de Precios al Consumidor de mayo 2026, según el Indec Indec El acumulado del año avanzó al 14,7%.

La división con mayor alza fue Comunicación -con el 3,4%- dado el aumento en servicios de telefonía. En segundo lugar quedó Educación (2,9%).

Mientras que las que menos aumentaron fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).

Detalle IPC mayo 2026 Indec Los rubros que subieron durante mayo 2026, según el Indec Indec