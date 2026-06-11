Transformación digital en Mendoza: más de 100 comerciantes se capacitaron en Luján de Cuyo

Con una convocatoria que superó las expectativas, emprendedores locales accedieron a herramientas de gestión y tecnología para profesionalizar sus negocios y asegurar su sostenibilidad en el mercado actual.

Jornada de capacitación para comerciantes y emprendedores mendocinos en Luján de Cuyo para avanzar en transformación digital a cargo de Matías Becher, fundador de Adminiad.

La digitalización de los negocios locales ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad imperante. En este contexto, la Municipalidad de Luján de Cuyo fue el escenario de una masiva jornada de capacitación donde más de 100 comerciantes y emprendedores mendocinos se reunieron para dar sus primeros pasos hacia la transformación digital.

El seminario gratuito, enfocado en la gestión, organización y digitalización, registró un total de 217 personas inscriptas, lo que confirma el creciente interés del sector por profesionalizar sus actividades comerciales. La apertura del encuentro contó con la presencia del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, junto a autoridades vinculadas al desarrollo económico local.

Herramientas para el crecimiento La capacitación estuvo liderada por Matías Becher, fundador de Adminiad, quien abordó ejes fundamentales para la supervivencia de cualquier emprendimiento en sus primeros años: administración, control de stock, gestión comercial y análisis de información para la toma de decisiones.

Jornada de capacitación para comerciantes y emprendedores mendocinos en Luján de Cuyo Matías Becher, fundador de Adminiad Adminiad "Nos encontramos con comerciantes y emprendedores con muchísimas ganas de crecer, aprender y profesionalizar sus negocios. Que más de 200 personas se hayan inscripto demuestra que existe una necesidad concreta de acompañamiento", destacó Becher durante la jornada. Los asistentes no solo recibieron teoría, sino que pudieron acceder a herramientas tecnológicas diseñadas para ordenar la operación diaria de forma simple y accesible.

Cómo participar de futuras capacitaciones Debido a que la demanda superó la capacidad física del encuentro, los organizadores ya confirmaron que habrá una segunda instancia de acompañamiento. El objetivo es claro: que ninguna persona interesada en mejorar la administración de su negocio se quede afuera del proceso de transformación digital.