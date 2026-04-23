En Mendoza , muchos jubilados volvieron a poner la atención sobre el bono extraordinario de ANSES y sobre una duda puntual: a quién le corresponde, cómo se liquida y de qué manera impacta en el ingreso mensual. La consulta creció en los últimos días junto con la expectativa por el próximo esquema de pagos.

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El decreto establece que alcanza a las prestaciones contributivas a cargo de ANSES , a la PUAM y a las pensiones no contributivas , y que se paga completo a quienes cobran hasta el haber mínimo, mientras que para quienes lo superan se liquida de forma proporcional hasta alcanzar el tope fijado por la norma.

Oficial de cuánto es el bono para jubilados con 30 años de aportes en Mendoza (2)

El Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000 fue oficialmente dispuesto para abril de 2026 .

En este escenario, el punto que más atención concentra entre los beneficiarios es el monto final que se acredita , ya que allí se combinan el haber mensual, la actualización por movilidad y el eventual refuerzo extraordinario.

Cómo quedarían los ingresos según cada prestación

Si se mantiene el esquema que ya circula para mayo, los ingresos quedarían así:

Jubilación mínima: $393.174,10 + $70.000 = $463.174,10

$393.174,10 + $70.000 = PUAM: $314.539,28 + $70.000 = $384.539,28

$314.539,28 + $70.000 = Pensiones no contributivas: $275.221,87 + $70.000 = $345.221,87

$275.221,87 + $70.000 = Pensión para madres de siete hijos: $393.174,10 + $70.000 = $463.174,10

$393.174,10 + $70.000 = AUH: $141.285,31

AUH por discapacidad: $460.044,10

Estos valores muestran algo concreto: en los haberes más bajos, el bono sigue siendo decisivo para empujar el ingreso mensual. Por eso, cada confirmación oficial sobre ANSES genera tanta expectativa entre jubilados y pensionados.

El calendario de pagos que se espera para mayo

Otro punto que concentra atención es la fecha de cobro. En mayo, el esquema se reordena por los feriados y por la distribución de los pagos durante la primera parte del mes.

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminado en 0: 11 de mayo

11 de mayo DNI terminado en 1: 12 de mayo

12 de mayo DNI terminado en 2: 13 de mayo

13 de mayo DNI terminado en 3: 14 de mayo

14 de mayo DNI terminado en 4: 15 de mayo

15 de mayo DNI terminado en 5: 18 de mayo

18 de mayo DNI terminado en 6: 19 de mayo

19 de mayo DNI terminado en 7: 20 de mayo

20 de mayo DNI terminado en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

22 de mayo DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

26 de mayo DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

27 de mayo DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

28 de mayo DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Pensiones no contributivas