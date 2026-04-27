El freno de la economía y las dudas que la Mediterránea ve a futuro

Un informe de la Fundación Mediterránea muestra que la caída de la economía en febrero genera incertidumbre hacia adelante.

La actividad económica mostró en febrero una señal de alerta que pone en duda la continuidad de la recuperación, según un informe del Ieral del a Fundación Mediterránea. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), cayó 2,6% respecto de enero y recortó casi todo el crecimiento acumulado durante diciembre y el primer mes del año.

El retroceso no solo interrumpió la dinámica positiva reciente sino que también dejó una caída interanual de 2,1% frente a febrero de 2025, un descenso que remite a los registros negativos observados en 2024. “La volatilidad es así uno de los rasgos centrales del actual ciclo económico”, preciso el trabajo firmado por el economista Marcos Cohen Arazzi.

A pesar de este freno, la actividad todavía se ubica 3,5% por encima de noviembre de 2023, previo al inicio de la gestión de Javier Milei. Sin embargo, el deterioro del último dato oficial profundiza las dudas sobre la solidez de la recuperación y abre interrogantes sobre el rumbo de los próximos meses.

Si bien algunos indicadores adelantados de marzo —en particular datos sectoriales— sugieren cierto repunte, el panorama general sigue siendo incierto. Entre los factores que podrían sostener la actividad se destacan el buen desempeño de las exportaciones, el avance —aunque aún limitado— de las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y una reducción en el costo del crédito.

Del otro lado, persisten elementos que presionan a la baja: salarios que continúan rezagados en un contexto de inflación en ascenso y problemas estructurales de competitividad que limitan la capacidad de crecimiento sostenido. En este escenario, el dato de febrero refuerza la percepción de una economía que aún no logra consolidar una tendencia clara y que podría seguir transitando un sendero errático en el corto plazo.