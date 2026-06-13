Impsa firmó un acuerdo estratégico con Venezuela para finalizar un proyecto hidroeléctrico

La emblemática empresa mendocina IMPSA firmó un acuerdo histórico con el gobierno de Venezuela para retomar su protagonismo en la infraestructura energética de la región.

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El convenio contempla la finalización de la Central Hidroeléctrica Tocoma y la ejecución de diversas obras estratégicas dentro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de dicho país.

Esta noticia fue celebrada por el gobernador Alfredo Cornejo en redes sociales. “Es una buena noticia para Mendoza, para la industria argentina y para todos los que creemos que el conocimiento, la innovación y el trabajo son la base del desarrollo”, manifestó Cornejo en X.

La confirmación del acuerdo llegó por parte de la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios de Venezuela. Según informaron autoridades venezolanas, la intervención de IMPSA permitirá incorporar un total de 2.640 megavatios a la red eléctrica nacional.

IMPSA vuelve a ser protagonista de grandes obras de infraestructura en el mundo. Tras un enorme esfuerzo para su recuperación y recomposición, la histórica empresa mendocina firmó hoy un acuerdo con el gobierno de Venezuela para participar en la culminación de la Central… https://t.co/WVcvu1S64p

La participación de IMPSA en Venezuela no es nueva, pero sí su contexto actual. Los proyectos en este país se encontraban paralizados desde hace más de una década debido a problemas de financiamiento y falta de pagos.

Sin embargo, a principios de este año, la empresa obtuvo una licencia especial de los Estados Unidos que le permitió destrabar las gestiones para exportar e instalar equipamiento tecnológico.

Impsa - Venezuela

El plan de trabajo no solo se centra en Tocoma, sino que también incluye la rehabilitación de equipos en la central Macagua, consolidando la presencia técnica de la firma en instalaciones estratégicas para el suministro energético venezolano.

Este acuerdo se produce en un momento de transformación para la compañía fundada en 1907. En febrero de 2025, IMPSA se convirtió en la primera empresa privatizada durante la gestión de Javier Milei. El 84,9% de las acciones, anteriormente en manos del Estado Nacional y la provincia de Mendoza, fueron transferidas al consorcio Industrial Acquisitions Fund (IAF), liderado por la firma estadounidense ARC Energy.

La operación implicó una capitalización de 27 millones de dólares y la homologación de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial para reestructurar una deuda cercana a los 583 millones de dólares.

Con más de 115 años de trayectoria y presencia en 40 países, IMPSA busca ahora proyectar una nueva etapa de expansión global.