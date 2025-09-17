17 de septiembre de 2025 - 14:06

Dos formas únicas de redescubrir Mendoza: el City Bus y la Nueva Cuyanita

En la capital mendocina, el City Bus y la Nueva Cuyanita se consolidaron como planes imperdibles para descubrir la ciudad de una manera distinta.

¿Alguna vez pensaste en mirar tu ciudad con ojos de turista? Mendoza, Córdoba y Buenos Aires ofrecen propuestas que convierten lo cotidiano en experiencias inolvidables. En la capital mendocina, el City Bus y la Nueva Cuyanita se consolidaron como planes imperdibles para descubrir la ciudad de una manera distinta.

La Ciudad de Mendoza protagoniza una agenda turística que combina tradición con propuestas innovadoras. En este marco, estas dos iniciativas buscan fortalecer el turismo interno y acercar sus atractivos a visitantes de todo el país.

Recorré Mendoza a tu propio ritmo con el City Bus

El City Bus se presenta como una alternativa accesible y conveniente para conocer Mendoza

Subirse al City Bus Mendoza es como abrir una ventana panorámica a la ciudad. Con sus buses de dos pisos —parcialmente descubiertos—, el recorrido permite disfrutar de vistas únicas mientras conecta los puntos más emblemáticos: la Plaza Independencia, el Área Fundacional, la Casa de San Martín, el Parque O’Higgins, el Museo Cornelio Moyano y el imponente Cerro de la Gloria.

La modalidad hop-on hop-off es clave: el pasaje dura 24 horas y permite subir y bajar cuantas veces quieras. Así, cada viajero diseña su propio recorrido, ya sea cultural, recreativo o una mezcla de ambos. Además, el servicio se amplió con paradas en Godoy Cruz, que suman atractivos culturales y comerciales como Planta Uno, Palmares Open Mall y el Espacio Arizu.

Los buses recientemente incorporados cuentan con aire acondicionado, cámaras de seguridad y audioguías en cinco idiomas activadas por GPS. Una experiencia inclusiva y cómoda, pensada tanto para turistas de todo el mundo como para mendocinos curiosos que quieran mirar su ciudad como si fuera la primera vez.

Con tarifas diferenciadas para turistas extranjeros, residentes argentinos, jubilados y estudiantes, el City Bus se presenta como una alternativa accesible y conveniente para conocer Mendoza. Su frecuencia, con salidas cada 25 minutos desde la Plaza Independencia, asegura comodidad y practicidad.

La Nueva Cuyanita: historia, encanto y realidad virtual en el Lago del Parque

La Nueva Cuyanita combina la magia de un paseo tradicional con lo último en realidad virtual.

En el corazón del Parque General San Martín, la Nueva Cuyanita combina la magia de un paseo tradicional con lo último en realidad virtual. Este atractivo turístico propone una experiencia única en el país.

Durante 30 minutos, los visitantes disfrutan primero de la serenidad de la navegación por uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad y luego se sumergen en un viaje inmersivo gracias a cascos Oculus 4D que revelan paisajes, cultura e historias locales de manera multisensorial.

Con capacidad para 25 personas y un motor ecológico, la Cuyanita se convierte en un plan ideal para familias, turistas y grupos de amigos que quieran vivir Mendoza desde otra perspectiva. Funciona los fines de semana, con salidas desde el muelle del Rosedal.

Dos experiencias que se complementan

El City Bus en el Cerro de la Gloria.

El City Bus y la Nueva Cuyanita no son solo paseos: son dos maneras diferentes de mirar Mendoza. Una desde lo alto, con vistas panorámicas de la ciudad; la otra desde el agua, con la calma del lago y el plus tecnológico de la realidad virtual. Juntas, ofrecen un combo perfecto para quienes buscan conocer Mendoza en profundidad o redescubrirla con una mirada fresca.

Porque a veces, para sorprenderse, no hace falta viajar lejos. Basta con volver a recorrer Mendoza como si fuera la primera vez.

