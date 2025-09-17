Uno por uno, los 13 chefs premiados que cocinarán a beneficio de personas con esclerosis múltiple: cuándo y dónde

Figuras prestigiosas y premiadas participarán de la Noche de los Chefs 2025. Todo lo recaudado se destinará a la Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple.

La Noche de los Chefs, un evento que reúne a los y las mejores chefs de Mendoza-e, incluso, de espacios destacados dentro de la Guía Michelin- volverá a celebrarse en Mendoza este año. Y, como ya es un clásico, tendrá un objetivo benéfico. En esta oportunidad, la cita con lo más destacado de la gastronomía mendocina será en beneficio de la Asociación Mendocina de Esclerosos Múltiple (AMEM), entidad que trabaja con más de 150 pacientes de la provincia.

En total, 13 chefs prestigiosos de la escena mendocina aportarán sus deliciosos platos para deleite de los presentes. La cita será el miércoles 15 de octubre, en el Auditorio Ángel Bustelo, y las entradas ya se encuentran a la venta (la totalidad de lo recaudado se destinará a AMEM para garantizar el acceso a tratamientos y rehabilitación de pacientes con esclerosis múltiples).

Se presentó el Cuarto Encuentro de Chefs Noche de los chefs 2025 Quiénes participará de la Noche de los Chefs 2025 “Queremos que esta cena vuelva a ser un encuentro emblemático de Mendoza, donde se pueda reunir la comunidad enogastronómica local y todos aquellos que, con conciencia y sensibilidad, se sientan atraídos a aportar su granito de arena para que AMEM pueda seguir creciendo”, indicaron desde la comisión organizadora de la Noche de los Chefs 2025.

Noche de los chefs s La noche de los chefs 2025 Además, confirmaron que la comunidad gastronómica de la edición de este año estará integrada por María Teresa Corradini de Barbera (Francesco Ristorante), Flavia Amad Di Leo (Osadía de Crear), Augusto García (Zonda Cocina de Paisaje), Vanina Chimeno, Claudio Lucero (Isidris), Fede Pettit (Gula), Juan Ventureyra (Riccitelli Wines), Nacho Molina (Los Vientos), Mauro Porfiri (Assemblage), Lucas Olcese (Los Bocheros), Iván Azar (Casa Vigil), Matías Gutiérrez (Abrasado) y Martín Chacón (Sheraton Mendoza).

Noche de los chefs La Noche de los Chefs 2025 Se trata de todos referentes icónicos de la gastronomía local, con grandes talentos y distinguidos por la Guía Michelin. Además, la propuesta celebrará tres grandes ejes: la gastronomía como experiencia compartida, la solidaridad como motor de encuentro y la valoración de los sentidos como puente de conexión con la sociedad.