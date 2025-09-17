Uno por uno, los 13 chefs premiados que cocinarán a beneficio de personas con esclerosis múltiple: cuándo y dónde

La Noche de los Chefs, un evento que reúne a los y las mejores chefs de Mendoza-e, incluso, de espacios destacados dentro de la Guía Michelin- volverá a celebrarse en Mendoza este año. Y, como ya es un clásico, tendrá un objetivo benéfico. En esta oportunidad, la cita con lo más destacado de la gastronomía mendocina será en beneficio de la Asociación Mendocina de Esclerosos Múltiple (AMEM), entidad que trabaja con más de 150 pacientes de la provincia.
En total, 13 chefs prestigiosos de la escena mendocina aportarán sus deliciosos platos para deleite de los presentes. La cita será el miércoles 15 de octubre, en el Auditorio Ángel Bustelo, y las entradas ya se encuentran a la venta (la totalidad de lo recaudado se destinará a AMEM para garantizar el acceso a tratamientos y rehabilitación de pacientes con esclerosis múltiples).
Quiénes participará de la Noche de los Chefs 2025
“Queremos que esta cena vuelva a ser un encuentro emblemático de Mendoza, donde se pueda reunir la comunidad enogastronómica local y todos aquellos que, con conciencia y sensibilidad, se sientan atraídos a aportar su granito de arena para que AMEM pueda seguir creciendo”, indicaron desde la comisión organizadora de la Noche de los Chefs 2025.
Además, confirmaron que la comunidad gastronómica de la edición de este año estará integrada por María Teresa Corradini de Barbera (Francesco Ristorante), Flavia Amad Di Leo (Osadía de Crear), Augusto García (Zonda Cocina de Paisaje), Vanina Chimeno, Claudio Lucero (Isidris), Fede Pettit (Gula), Juan Ventureyra (Riccitelli Wines), Nacho Molina (Los Vientos), Mauro Porfiri (Assemblage), Lucas Olcese (Los Bocheros), Iván Azar (Casa Vigil), Matías Gutiérrez (Abrasado) y Martín Chacón (Sheraton Mendoza).
Se trata de todos referentes icónicos de la gastronomía local, con grandes talentos y distinguidos por la Guía Michelin. Además, la propuesta celebrará tres grandes ejes: la gastronomía como experiencia compartida, la solidaridad como motor de encuentro y la valoración de los sentidos como puente de conexión con la sociedad.
Según destacaron sus organizadores, este año no sólo se ofrecerá gastronomía de lujo, sino que -además- propone una invitación a contribuir en una causa por demás noble, implicando a todos los sentidos. Precisamente son los sentidos los principales afectados entre quienes tienen esclerosis múltiple, y por ello se apunta también a generar conciencia de ello.
Qué es la esclerosis múltiple
La esclerosis múltiple, al igual que otras enfermedades neurodegenerativas, puede alterar las percepciones sensoriales. Por ello, esta edición de la Noche de los Chefs busca también visibilizar la importancia del diagnóstico temprano, la rehabilitación integral y el acompañamiento continuo a quienes conviven con esta enfermedad.
Ante esta realidad, la totalidad de lo recaudado en la 22° edición de La Noche de los Chefs será destinado a la renovación y actualización de la sede de AMEM.
“La Noche de los Chefs no es sólo una cena, es un gesto colectivo de la sociedad mendocina. Una invitación a que la gastronomía y el vino transmitan un mensaje de emoción y hospitalidad con sentido”, agregó el presidente de AMEM, Juan Carlos Meca.
Cómo participar de la Noche de los Chefs 2025 y cómo adquirirlas las entradas
Para consultar por información del evento y adquirir las entradas, los interesados pueden contactarse vía WhatsApp al +54 9 261 5630231, o bien ingresar al Instagram @nochedeloschefsmza o al sitio web https://lanochedeloschefsmza.com.ar. También pueden escribir al mail [email protected]