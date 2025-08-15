Bus Sale: cinco días para comprar pasajes a mitad de precio a toda la Argentina

Las promociones son siempre una excelente noticia, especialmente cuando se trata de viajar en bus . Aprovechar descuentos y ofertas puede hacer que tus viajes sean más accesibles y permitirte explorar más destinos. En esta oportunidad Andesmar lanza el Bus Sale para que compres tus pasajes a mitad de precio. Esta promo exclusiva estará disponible del 25 al 31 de agosto.

Comprando en www.andesmar.com y en agencias oficiales de Andesmar, podrás viajar en bus con hasta 50% off a todos los destinos de Argentina, como Neuquén, Bariloche, Salta, Córdoba, Mendoza y Rosario. Son solo cupos limitados y la vigencia para viajar es del 26 de agosto al 30 de noviembre.

Muchas familias y grupos de amigos aprovechan para viajar hacia Bariloche . Buscan algo más que nieve: quieren momentos para guardar, sabores que sorprenden y paisajes que dejan sin palabras. Es un ritual que se repite cada año, y no parece perder fuerza.

Porque no se trata solo de un destino: es una experiencia que mezcla naturaleza, adrenalina, buen comer y postales de ensueño. Una ciudad que parece hecha a medida para el invierno.

Estas son algunas de las propuestas disponibles para conocer Bariloche:

Circuito Chico: se trata del recorrido clásico que permite admirar los paisajes del lago Nahuel Huapi, el Cerro Campanario y la Península de Llao Llao.

se trata del recorrido clásico que permite admirar los paisajes del lago Nahuel Huapi, el Cerro Campanario y la Península de Llao Llao. Isla Victoria y Bosque de Arrayanes: con esta excursión lacustre, los visitantes pueden conocer la belleza del lago Nahuel Huapi y el único bosque de arrayanes del mundo.

con esta excursión lacustre, los visitantes pueden conocer la belleza del lago Nahuel Huapi y el único bosque de arrayanes del mundo. Cerro Otto: la tradicional subida en teleférico para disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad y el lago. En la cima del cerro, se encuentra la pintoresca confitería giratoria que amerita conocer en un break gastronómico.

la tradicional subida en teleférico para disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad y el lago. En la cima del cerro, se encuentra la pintoresca confitería giratoria que amerita conocer en un break gastronómico. Actividades de aventura: cabalgatas, trekking, mountain bike y deportes acuáticos son algunas de las otras opciones disponibles para los viajeros más aventureros.

cabalgatas, trekking, mountain bike y deportes acuáticos son algunas de las otras opciones disponibles para los viajeros más aventureros. Recorridos por los lagos: Bariloche admite excursiones lacustres de todo tipo, desde conocer estepas patagónicas solitarias con avistaje de fauna patagónica, hasta recorridos por bosques milenarios, senderos, ríos, lagos y montañas.

amocba-1-e1635484540191 Aprovechar descuentos y ofertas puede hacer que tus viajes en bus sean más accesibles y permitirte explorar más destinos

En Córdoba se puede visitar la Manzana Jesuítica, un sitio histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También es recomendable explorar el Paseo del Buen Pastor, un centro cultural con tiendas, restaurantes y una capilla. Además, la ciudad ofrece museos como el Museo de Bellas Artes Evita, el Museo Histórico UNC Manzana Jesuítica, y el Museo Arquitecto Francisco Tamburini. Para los amantes de la naturaleza, el Parque Sarmiento es un lugar ideal para caminar o relajarse.

Otros imperdibles cordobeses son:

Manzana Jesuítica: Conjunto de edificios históricos que incluyen la Iglesia de la Compañía de Jesús, el Colegio Nacional Monserrat y la Capilla Doméstica.

Paseo del Buen Pastor: Centro cultural con espacios verdes, galerías de arte, tiendas y restaurantes. Es un lugar ideal para pasear y disfrutar del ambiente.

Iglesia de los Capuchinos: Iglesia con una arquitectura neogótica impresionante, ubicada en el centro de la ciudad.

Mercado Norte: Un lugar para explorar la gastronomía local y encontrar productos frescos.

Museo de Bellas Artes Evita: Ofrece una colección de arte argentino y exposiciones temporales.

Parque Sarmiento: Un gran parque urbano con espacios verdes, senderos para caminar y áreas de recreación.

Además de las atracciones, hay muchas actividades destacadas. Podés recorrer el centro histórico y explorar sus plazas; también disfrutar de la gastronomía local, como empanadas, asado y dulce de leche; y disfrutar una buena noche cordobesa con sus espectáculos y shows.

Viajá en bus a toda la Argentina con Andesmar

Aprovechá el Bus Sale, elegí el destino y comprá tus pasajes a mitad de precio en Andesmar. Y hay más. Pagá tus pasajes en cuotas sin interés con esta importante financiación:

Banco Galicia: hasta 9 cuotas sin interés

hasta 9 cuotas sin interés Tarjeta Naranja: 6 cuotas sin interés + 10% off

6 cuotas sin interés + 10% off Banco Nación: 3 cuotas sin interés + 10% off

3 cuotas sin interés + 10% off Banco Macro: hasta 9 cuotas sin interés

hasta 9 cuotas sin interés Banco Provincia: 4 cuotas sin interés

4 cuotas sin interés Banco Patagonia: 3 y 6 cuotas sin interés

Condiciones de la promoción

50% de descuento en servicios nacionales de Andesmar. Cupos limitados. Válido para viajar hasta el 30 de noviembre de 2025. Venta de pasajes con descuento del 25 al 31 de agosto de 2025 en www.andesmar.comy agencias oficiales.