El placer de viajar en bus sin prisa: la tendencia de elegir el final del verano para buscar el descanso

Cuando el apuro de las vacaciones familiares comienza a ceder, surge un nuevo perfil para aquellos que quieren viajar y que entienden el valor de la serenidad. Marzo se ha convertido en el mes predilecto para quienes buscan disfrutar de los paisajes con una mirada más pausada.
En este escenario, el público de la tercera edad lidera una tendencia que privilegia la comodidad de un buen servicio terrestre y la posibilidad de reencontrarse con sus lugares favoritos bajo una luz mucho más amable, lejos de las aglomeraciones y el bullicio que caracterizan al mes de enero.
Verano: la vigencia de los destinos clásicos que el mendocino lleva en su ADN
La conexión de Mendoza con el Pacífico y el Atlántico se mantiene inalterable, pero se transforma profundamente durante estas semanas. Chile aparece nuevamente en el horizonte como el refugio ideal para quienes buscan el aire marino y la cercanía, ofreciendo ahora una experiencia mucho más personalizada en sus playas y paseos. Por otro lado, Mar del Plata recupera su mística de ciudad señorial, permitiendo que el viajero recorra la costa con temperaturas agradables.
En bus: un cierre de verano con la mirada puesta en el último descanso de marzo
Para coronar este ciclo de media estación, el calendario ofrece una oportunidad final con el fin de semana largo de finales de marzo. Es el momento donde la planificación estratégica de los viajes se vuelve clave, permitiendo tanto a los jubilados como a quienes buscan una escapada corta cerrar la temporada con energía renovada. La experiencia de viajar en bus permite que el paisaje a través de la ventanilla y la calidez del servicio a bordo sean el prólogo perfecto para un descanso merecido, transformando el traslado en un momento de placer y contemplación antes de retomar el ritmo habitual del año.
Un trayecto inteligente: conectividad y beneficios al viajar
Estar desconectado de la rutina no tiene por qué significar estar incomunicado durante el trayecto. Andesmar entiende que el viaje es el comienzo de las vacaciones y, por ello, ha equipado sus unidades con internet satelital de alta velocidad. Esto permite que, mientras el pasajero se traslada hacia Mendoza, Córdoba o el Norte, pueda disfrutar de sus contenidos favoritos, adelantar pendientes o simplemente navegar con fluidez durante el camino.
La empresa ofrece promociones bancarias vigentes que permiten financiar los pasajes en cuotas. De esta manera, el foco del viajero se mantiene exclusivamente en el disfrute y el ocio:
Tarjeta Naranja: 6 cuotas sin interés más un 10% de descuento.
Banco Galicia: hasta 9 cuotas sin interés.
Banco Nación: 3 cuotas sin interés y un 10% de descuento.
Banco Provincia: 4 y 6 cuotas sin interés.
Banco Macro: hasta 6 cuotas sin interés.
Tarjeta Patagonia 365 (Banco Chubut): 3 y 6 cuotas sin interés.
Cabal: 3 cuotas sin interés.
Con una flota moderna y un servicio diseñado para el confort, el traslado se convierte en parte del placer, asegurando que el regreso a la rutina sea con la energía totalmente renovada.