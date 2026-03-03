El placer de viajar en bus sin prisa: la tendencia de elegir el final del verano para buscar el descanso

El cierre de la temporada alta, se consolida como el mes predilecto para aquellos que desean viajar con menos multitudes y la calma de los destinos clásicos.

Cuando el apuro de las vacaciones familiares comienza a ceder, surge un nuevo perfil para aquellos que quieren viajar y que entienden el valor de la serenidad. Marzo se ha convertido en el mes predilecto para quienes buscan disfrutar de los paisajes con una mirada más pausada.

En este escenario, el público de la tercera edad lidera una tendencia que privilegia la comodidad de un buen servicio terrestre y la posibilidad de reencontrarse con sus lugares favoritos bajo una luz mucho más amable, lejos de las aglomeraciones y el bullicio que caracterizan al mes de enero.

Verano: la vigencia de los destinos clásicos que el mendocino lleva en su ADN La conexión de Mendoza con el Pacífico y el Atlántico se mantiene inalterable, pero se transforma profundamente durante estas semanas. Chile aparece nuevamente en el horizonte como el refugio ideal para quienes buscan el aire marino y la cercanía, ofreciendo ahora una experiencia mucho más personalizada en sus playas y paseos. Por otro lado, Mar del Plata recupera su mística de ciudad señorial, permitiendo que el viajero recorra la costa con temperaturas agradables.

En bus: un cierre de verano con la mirada puesta en el último descanso de marzo pexels-csaba-marosi-2147694429-29713911 El placer de viajar en bus sin prisa en marzo. Para coronar este ciclo de media estación, el calendario ofrece una oportunidad final con el fin de semana largo de finales de marzo. Es el momento donde la planificación estratégica de los viajes se vuelve clave, permitiendo tanto a los jubilados como a quienes buscan una escapada corta cerrar la temporada con energía renovada. La experiencia de viajar en bus permite que el paisaje a través de la ventanilla y la calidez del servicio a bordo sean el prólogo perfecto para un descanso merecido, transformando el traslado en un momento de placer y contemplación antes de retomar el ritmo habitual del año.

Un trayecto inteligente: conectividad y beneficios al viajar Estar desconectado de la rutina no tiene por qué significar estar incomunicado durante el trayecto. Andesmar entiende que el viaje es el comienzo de las vacaciones y, por ello, ha equipado sus unidades con internet satelital de alta velocidad. Esto permite que, mientras el pasajero se traslada hacia Mendoza, Córdoba o el Norte, pueda disfrutar de sus contenidos favoritos, adelantar pendientes o simplemente navegar con fluidez durante el camino.