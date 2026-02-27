Una ruta gastronómica en Chile poco conocida: los mejores restaurantes para conocer en Valparaíso

Valparaíso concentra una de las tradiciones gastronómicas más reconocibles de Chile y la chorrillana ocupa el centro de esa identidad culinaria. El plato nació en picadas porteñas y se consolidó como símbolo popular entre cerros, ascensores y vida nocturna. La experiencia se vive durante todo el año en el puerto principal de Chile , especialmente en sectores históricos y bohemios.

Tomá nota: los mejores destinos para disfrutar de la nieve en Chile en este próximo invierno

Esta ruta reúne locales que sostienen la tradición con versiones que combinan papas fritas, carne y sello propio en distintos puntos de la ciudad.

J. Cruz se instaló como referencia indiscutida de la bohemia porteña. A pasos de Plaza Victoria, en Condell 1466, el local defendió durante más de tres décadas la autoría de la chorrillana original. Lo que comenzó como picada estudiantil se transformó en parada obligatoria para quien recorre el plan de la ciudad.

La preparación mantiene una estructura clásica: carne seleccionada, papas fritas abundantes y cebolla caramelizada. La experiencia se completa con borgoñas dulces, terremotos, cervezas y vinos. La carta amplía el recorrido con carne mechada, reineta fresca, lomo a lo pobre y leche asada, reforzando el carácter tradicional que distingue a este rincón del puerto.

Bar Cinzano funciona desde 1896 y forma parte del ADN nocturno de Valparaíso. El salón amplio, la pista de baile y la música en vivo consolidaron su fama como epicentro de trasnoches porteñas.

image Bar Cinzano. Instagram: @valponoticias

En su cocina conviven clásicos marinos como machas a la parmesana y pescados fritos, pero la chorrillana asume el protagonismo cuando la noche avanza. La porción invita a compartir y dialoga con una carta extensa de cócteles que refuerza el espíritu festivo del lugar.

Porto Di Vino: giro marino en el Barrio Puerto

Porto Di Vino propone una interpretación distinta en el Barrio Puerto, en Cochrane 70. El local funciona dentro de un edificio patrimonial restaurado y se integra a la estética histórica del sector.

image Porto di Vino. Tripadvisor

La casa ofrece una chorrillana de mariscos con camarones y mejillones sobre papas fritas, diseñada para compartir. Esta versión traslada el protagonismo hacia los productos del mar y amplía el repertorio del plato tradicional. El menú incluye alternativas accesibles que combinan fondo, postre y bebestible, lo que permite explorar sabores sin elevar el presupuesto.