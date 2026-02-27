Furia rompió el silencio y habló sobre la posibilidad de regresar a Gran Hermano: "Sería ahora"

Juliana “Furia” Scaglione consolidó su figura pública tras su paso por Gran Hermano 2023/2024 en Argentina, donde no obtuvo el primer puesto pero capitalizó una fuerte adhesión del público. La ex participante integra actualmente el elenco de Sex, la obra dirigida por José María Muscari.
Su presente artístico se desarrolla entre funciones teatrales y proyectos musicales, mientras crece en redes el pedido para que regrese a la casa en la edición en curso. Admitió que evaluaría la propuesta, aunque aclaró que primero debe resolver compromisos contractuales vigentes en Chile.
De Gran Hermano al fenómeno teatral
La popularidad de Furia se sostuvo más allá del reality. Tras la salida de Daniela De Lucía y Divina Gloria de la actual temporada, usuarios en redes impulsaron su regreso al programa. En diálogo con Teleshow, la artista respondió sin rodeos que entraría nuevamente, siempre que logre acomodar su agenda profesional.
Su desembarco en Sex surgió a partir de un mensaje directo de José María Muscari. “Esto comenzó más o menos en el verano del año pasado. José María Muscari decidió escribirme. Ya había contactado a Lisandro, que también fue compañero nuestro en Gran Hermano. La gente pedía que yo estuviera en la programación de verano”, explicó. Lo que empezó con funciones puntuales se convirtió en una permanencia estable dentro del elenco.
Crecimiento artístico y nuevos proyectos
Scaglione describió esta etapa como un proceso de expansión profesional. “Me siento excelente, muy contenta. Crecí como artista. Muscari tiene gente que ayuda mucho, como Matías Napp en baile”, señaló. Destacó su formación vocal heredada de su madre, cantante lírica, y remarcó que busca consolidar un perfil integral en escena.
Además, proyecta lanzar un álbum orientado a la música electrónica y explora colaboraciones con otros artistas. “Se me están dando las cosas y trato de dar lo mejor. Ahora me enfoco en sacar un álbum”, afirmó. Compartió escenario con figuras como Florencia de la V, de quien aseguró aprender de manera constante.
Su lectura sobre Gran Hermano y un posible regreso
Tras las recientes salidas en la actual temporada, las redes impulsaron su nombre como reemplazo en Gran Hermano Argentina. Consultada sobre esa posibilidad, aclaró que no recibió un llamado formal. “La verdad es que no tuve comunicación con Telefe por ese tema. Pero el problema es que la gente en la calle pide que entre. El teléfono explota. El tema es la calle. Yo salgo a caminar y me dicen: ‘¿Qué hacés acá? Tenés que entrar ahí adentro’. Pero no tengo la llave de esa puerta”.
Explicó que su único condicionante es contractual. “No hay un ningún impedimento formal, salvo que tengo contrato en Chile hasta abril o mayo, lo cual no me impide trabajar en Argentina. Por eso estoy aquí trabajando. Pero en Chile soy exclusiva de Mega TV. La final allá es para finales de abril o mayo. Si tuviera que entrar, la posibilidad sería ahora o después de esa fecha”.