Furia rompió el silencio y habló sobre la posibilidad de regresar a Gran Hermano: "Sería ahora"

Juliana “Furia” Scaglione consolidó su figura pública tras su paso por Gran Hermano 2023/2024 en Argentina, donde no obtuvo el primer puesto pero capitalizó una fuerte adhesión del público. La ex participante integra actualmente el elenco de Sex, la obra dirigida por José María Muscari.

Su presente artístico se desarrolla entre funciones teatrales y proyectos musicales, mientras crece en redes el pedido para que regrese a la casa en la edición en curso. Admitió que evaluaría la propuesta, aunque aclaró que primero debe resolver compromisos contractuales vigentes en Chile.

La popularidad de Furia se sostuvo más allá del reality. Tras la salida de Daniela De Lucía y Divina Gloria de la actual temporada, usuarios en redes impulsaron su regreso al programa. En diálogo con Teleshow, la artista respondió sin rodeos que entraría nuevamente, siempre que logre acomodar su agenda profesional.

Su desembarco en Sex surgió a partir de un mensaje directo de José María Muscari. "Esto comenzó más o menos en el verano del año pasado. José María Muscari decidió escribirme. Ya había contactado a Lisandro, que también fue compañero nuestro en Gran Hermano. La gente pedía que yo estuviera en la programación de verano", explicó. Lo que empezó con funciones puntuales se convirtió en una permanencia estable dentro del elenco.

Crecimiento artístico y nuevos proyectos Scaglione describió esta etapa como un proceso de expansión profesional. “Me siento excelente, muy contenta. Crecí como artista. Muscari tiene gente que ayuda mucho, como Matías Napp en baile”, señaló. Destacó su formación vocal heredada de su madre, cantante lírica, y remarcó que busca consolidar un perfil integral en escena.