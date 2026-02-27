Vendimia 2026: comenzó el "Gran Hermano de las reinas" y estas son las fotos de las 18 candidatas

Sin cámaras que filmen todo -y más-, sin fulminantes ni nominaciones y sin gala de eliminación; pero con mucho ruido y carteles de las "barras" en la puerta. Así comenzó durante la mañana de hoy, viernes 27 de febrero, la convivencia real de las 18 reinas departamentales de la Vendimia 2026 -junto a la reina y virreina nacionales salientes- . Durante 8 días, las 20 jóvenes compartirán eventos, capacitaciones e y momentos de amistad.

Desde hoy y hasta el sábado 7 de marzo, cuando se corone a la nueva reina nacional de a Vendimia tras el acto central en el teatro griego Frank Romero Day, las soberanas pasarán su día a día en el interior del Hotel Fuente Mayor (en calle Espejo entre Chile y 25 de mayo), escenario que irán intercalando con otros donde desarrollarán la agenda vendimial.

La llegada de las reinas -con sus atributos- alborotó esa cuadra del microcentro mendocino. Y es que, desde antes de las 10, familiares y vecinos de los distintos departamentos mendocinos coparon el ingreso al hotel . Detrás de las vallas, con bocinas, carteles, pancartas, cánticos y gritos, las barras hicieron sentir a cada una de las candidatas que estaba jugando "de local".

Vendimia 2026: comenzó el Gran Hermano de las reinas y, durante 8 dìas,vivirán todas en un mismo hotel

Con el tránsito reducido a poco más de media calzada sobre calle Espejo, el color y calor de la gente fue contagiando a la zona. Las fotos en formato de láminas gigantes de las candidatas, remeras con los nombres de las chicas, personas con letras que formaban el nombre de los departamentos y hasta un muñeco a quienes le daba vida una persona en el interior del disfraz decoraron las veredas del hotel céntrico.

A las 10 en punto -como estaba previsto- comenzó el acto, y fue el momento de presentar a cada una de las candidatas. Para el final quedaron la reina y virreina nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes y Sofía Perfumo .

Cada una de las jóvenes fue recibida por el intendente de su departamento -o intendenta, en el caso de Santa Rosa-, quienes les entregaron flores y otros presentes, todo ello al ritmo de las bocinas y cantos de sus barras. Y luego las acompañaron al interior del hotel, donde transcurrió la ceremonia de inauguración.

“Es un gran gusto estar transitando este camino. Quiero agradecer a cada uno de los intendentes e intendentas presentes, que acompañan a sus reinas departamentales. Hemos realizado un gran trabajo conjunto con el calendario de fiestas departamentales de la Vendimia, con mucho esfuerzo y dedicación", resumió el subsecretario de Cultura, Diego Gareca.

Además, extendió el agradecimiento a los directores y directoras de Cultura de cada comuna por el trabajo realizado.

Qué harán las reinas de la Vendimia durante la convivencia

En la edición 2026 de la convivencia real, que es parte de una edición histórica de la Fiesta Nacional de la Vendimia (se cumple 90 años) , el foco estará en el manejo saludable de la exposición mediática, la cata de vinos, la historia de la Vendimia y los procesos vitivinícolas.

Durante una semana, las jóvenes participarán de cursos, talleres y charlas referidas a comunicación, oratoria, manejo de redes sociales y relación con los medios. También buscarán reforzar la identidad local por medio de capacitaciones en danzas folclóricas, cocina cuyana y ceremonial; así como contenidos vinculados a la salud y el bienestar.

Las reinas, además, mantendrán encuentros con la Comisión Reinas Nacionales de la Vendimia y la Comisión Virreinas Nacionales de la Vendimia.

Las 18 candidatas a Reina Nacional de la Vendimia 2026

Estas son las 18 soberanas departamentales y que buscarán quedarse con la corona y cetro nacional 2026.

San Carlos: Virginia Gómez Coronel.

Guaymallén: Victoria Segura.

Luján de Cuyo: Javiera Bravo.

San Martín: Lucía Valentina Rosalez.

Malargüe: Priscila Arroyo.

Junín: Mara Valentina Lizana Muñoz.

San Rafael: Azul Antolínez.

Rivadavia: Brunela Julián.

Las Heras: Chiara Baciocchi.

General Alvear: Mariana Belén Perra Cucatto.

Maipú: Julieta Crespi.

Tunuyán: Agustina Giacomelli.

La Paz: Ana Laura Roza.

Ciudad de Mendoza: María Celeste Sammartino.

Tupungato: Micaela Galdame.

Santa Rosa: Malena Agustina Demateis.

Godoy Cruz: Martina Rocío Arenas.

Lavalle: Micaela Canselmo.