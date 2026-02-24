Las reinas de la Vendimia 2026 tienen quiénes las vistan: así serán los vestidos para la fiesta

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 será histórica, en especial porque será la edición 90 de la celebración máxima de los mendocinos. Por esto mismo es que todos sus detalles serán especiales y contarán con un cuidado meticuloso -tal vez más que en otras ediciones-. Los vestidos que utilizarán las 18 reinas departamentales aspirantes a la corona nacional -más la reina y virreina nacional 2025- durante la noche del 7 de marzo (y otros eventos) no será la excepción .

Si bien la confección de estas prendas suele ser todo un ritual que envuelve lo mejor del diseño, la costura y la magia vendimial en la previa de cada Fiesta de la Vendimia, el agregado de los 90 años le da un valor especial. Recientemente se confirmó quiénes serán los encargados y las encargadas de crear las prendas que las soberanas vestirán, no solo durante la noche del Acto Central, sino durante la primera repetición y los distintos actos protocolares de los que participarán.

Si hay dos diseñadores referentes que conocen de cerca el universo de la moda local, ellos son Celia Carreño y Nicolás Ortega Lara . Ambos fueron elegidos para crear los trajes oficiales en la 90 edición de la Vendimia, la misma que promete quedar en la memoria colectiva por su carácter histórico y simbólico.

Vestir a las reinas de la Vendimia no es simplemente diseñar un vestido de gala y listo. Es lograr interpretar una tradición que combina arte, folklore, vitivinicultura y representación institucional . Cada prenda de estas embajadoras debe dialogar con el escenario del teatro griego , con la narrativa del espectáculo y con la personalidad de quienes la lucen. Pero también con los entornos de las distintas actividades de las que participarán las jóvenes.

Será Celia Carreño quien tenga a su cargo los vestidos de las 18 reinas departamentales para el Acto Central, así como también los diseños que lucirán Alejandrina Funes y Sofía Perfumo , reina y virreina salientes 2025. Por su parte, Nicolás Ortega Lara será el encargado de los vestidos protocolares que utilizarán las candidatas en las distintas actividades institucionales , por fuera de la "gran noche, gran".

Las reinas de la Vendimia 2026 tienen quiénes las vista: los diseñadores de los vestidos para la 90 edición

Tanto Carreño como Ortega Lara han construido carreras en las que la impronta mendocina aparece como hilo conductor, lo que los convierte en intérpretes naturales del espíritu vendimial.

"Para una, como diseñadora, es un sueño cumplido. Yo trabajo vendimia de una forma muy especial, trabajé muchos años en la fiesta de San Rafael, pero tiene una impronta especial. No son vestidos que pueda usar una quinceañera o una egresada, tienen que ser vestidos especiales, únicos. Y yo siempre soñé los vestidos de Vendimia, los creé. Siempre estuvo este vestido en mi corazón y en mi cabeza", sintetizó Carreño.

Así serán los vestidos que usarán las reinas departamentales y salientes para la Vendimia 2026

En lo que tiene que ver con los vestidos de gala de las reinas (las que utilizarán la noche de la coronación), Celia Carreño (61) ya ha puesto manos a la obra para el diseño y confección de las 20 prendas (una por cada soberana departamental, más los de la reina y virreina nacionales salientes).

Y, aunque hay algunos detalles que mantiene guardados bajo siete llaves -al menos, por el momento-, la diseñadora con más de 50 años en el mundo de la costura y 20 como diseñadora brindó algunos adelantos de su trabajo y lo que podrá verse la noche del acto central.

"Ya estamos avanzados, se han tomado medidas a las chicas y hay algo avanzado, pero lo cierto es que ni mis hijas sabe el color ni nada, ¡es sorpresa!", destacó, entre risas, la diseñadora de moda egresada de la Cámara Argentina de Moda y quien, con solo 13 años, ya había diseñado el vestido que usó su hermana para la fiesta de sus 15.

Aunque no adelantó nada sobre el color o diseño, confirmó que el granito será un elemento clave en el diseño (aunque, obviamente, no estará hechos de este material los vestidos).

"Los 90 años, que son los que cumplen la Vendimia, son las 'Bodas de granito', y el granito es el resultado de un montón de minerales que toman distintos colores. El diseño de los vestidos es 'muy vendimia', inspirado en lo que yo vi desde chiquita, que son las montañas, el Cerro de la Gloria, el vino y el trabajo de la tierra. El granito tiene unas mezclas, y justamente eso es la unión de todas las fiestas, el federalismo", adelantó Carreño.

Era tal la fascinación que tenía con la idea que, en un viaje a Buenos Aires, vio la tela que ella creyó la indicada para los vestidos de Vendimia y la reservó por las dudas, incluso antes de que le confirmaran que ella tendría a cargo esta ropa de gala.

"Si no ganaba, iba a hacer el vestido y lo iba a dejar en un museo propio, ¡pero lo iba a hacer como fuera!", contó, sonriente y verborrágica.

"Las chicas van a brillar. Los 90 años se tiene que lucir a través de todo, incluido el vestido. Va a ser recontra elegante, con mucho glamour, mucha alta costura. La reina y virreina salientes eligieron su color y su vestido", agregó Celia, quien como trabajo consagratorio para su carrera eligió justamente a la Vendimia también.

"Para mi, Vendimia está en lo más alto de todo. Y no hablo de ganar plata, sino para cumplir sueños y sumar experiencia. Esto es maravilloso, no caigo todavía", concluyó.

En cuanto a la confección los vestidos para actos y actividades protocolares, será Nicolás Ortega Lara (37) el diseñador a cargo.

"Ni bien empieza la convivencia. las reinas van a eventos en distintos sitios. Y, para que no haya diferencia entre los municipios y los recursos que pueda destinar uno comparado con otro, se hizo esta licitación, para que todas las candidatas se vean iguales, radiantes. Y, en todo caso, si se van a destacar, que sea por sus características personales", agregó el diseñador y orfebre, que también vestirá a las 18 reinas departamentales y a la reina y virreina nacionales salientes.

El diseño del vestido ya está terminado y será de color negro, de jersey elastizado y con un volado a la altura de la falda. Además, el primero de los volados va a tener un tajo.

"Vivo trabajando en Vendimia, no sólo me dedico a hacer vestidos, sino que soy el encargado de bordar las bandas de la reina y virreina nacional, que son los únicos que llevan hilos de oro y plata", agregó el artista, quien hace cuatro años se dedica a este trabajo-

Además, Ortega Lara ha trabajado para confeccionando capas y bandas para distintas reinas departamentales, mientras que -como orfebre- ha realizado las coronas de las reinas vendimiales de Las Heras, Rivadavia y Guaymallén.

"Siempre he trabajado en Vendimia porque me encanta. Viene esta época y ando a las corridas, y aunque termine cansado, lo amo", se sinceró.