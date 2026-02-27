La Vendimia 2026 tiene hoy su Bendición de los Frutos y da inicio a las actividades oficiales

Las reinas de la Vendimia 2026 tienen quiénes las vistan: así serán los vestidos para la fiesta

Esta tendrá como particularidad que por primera vez se realiza en Lavalle y es la antesala de una semana plagada de actividades que tendrá como corolario los eventos centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia el próximo fin de semana.

Sobre todo en el Acto Central, el sábado 7 de marzo, cuando se presentará el espectáculo “90 Cosechas de Historias” en el teatro griego Frank Romero Day , donde también se elegirá a la Reina Nacional de la Vendimia 2026 .

Otra particularidad es que se da en el marco de un festejo cargado de historia y emotividad: es que se celebran 90 años de la fiesta.

A partir de las 21, el Predio Verde del Polideportivo Municipal de Lavalle , se llenará de vida para dar inicio oficial a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 .

La Bendición de los Frutos es una ceremonia tradicional y litúrgica en la que se honra a la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, y se integran oraciones interreligiosas, música y danzas en una celebración que fusiona fe, cultura e identidad en el año de su 90° aniversario.

Bajo el lema “La mesa del vino compartido”, la celebración reunirá pasado, presente y futuro y referentes de diferentes credos religiosos agradecerán y bendecirán la cosecha de este año.

“A nueve décadas de aquella primera celebración, Mendoza renueva el ritual de agradecer por la cosecha y pedir por una vendimia próspera”, anuncian desde el Ministerio de Cultura.

El texto es de la Lic. Alicia Casares e invoca la protección sobre las personas, los frutos, los hogares y el trabajo cotidiano. “La agricultura, como lazo ancestral entre el hombre y la tierra, dio origen a la memoria y al arraigo: con el primer surco, el ser humano dejó de vagar y echó raíces. Así, surgieron las aldeas, el pan compartido y las familias reunidas alrededor del fuego”, resume el área.

En esa línea temática, cada cosecha es celebrada como un hecho antiguo y esencial: un grano pequeño puede sostener al mundo. La mesa familiar se convierte en símbolo de unión y gratitud, recordando el trabajo de muchas manos y reafirmando que cada alimento es también un acto de amor.

Presencia de las reinas

Será también la primera presentación oficial de las 18 candidatas al cetro nacional, que por la mañana iniciaron la convivencia. “Como parte del gesto colectivo, las reinas de cada departamento de Mendoza, sumarán su presencia a la ceremonia portando un canasto con los frutos de su tierra. Esto representará una muestra de abundancia y deseo de paz para todos los mendocinos”, resume Cultura.

Este año es especial para el departamento de Lavalle ya que además fue anfitrión por primera vez del Paseo Federal que se llevó a cabo del 23 al 27 de febrero, en el predio donde se realizó la vendimia departamental y ahora la Bendición.

Lavalle organizó además una serie de festivales de los que resta la realización del que le dará contexto al evento provincial: el Festival del Cosechador, que será entre el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo.