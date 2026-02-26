Polémica por el casting y primera placa caliente en Gran Hermano: la denuncia de Juli Poggio

El arranque de Gran Hermano Generación Dorada quedó atravesado por cuestionamientos sobre el proceso de selección y por una primera gala de nominación cargada de tensión estratégica. Las declaraciones de Julieta Poggio encendieron la controversia al afirmar en una transmisión en vivo que “todos están acomodados” , en referencia a la participación de su hermana Lolo Poggio.

Julieta Poggio sostuvo: “ Se llama Edición Dorada porque, claramente, todos están acomodados. Básicamente, a la gente la llamaron, no hicieron casting como en las otras ediciones, así que cerramos la boquita ”. Sus palabras instalaron dudas sobre la transparencia del proceso.

Del Moro defendió el mecanismo y detalló que “ toda la gente que está, o llegó porque la llamaron para hacer un casting , o porque fue al casting abierto, o porque se anotó en la página. Estaba toda la posibilidad al alcance de la mano y adentro hay gente que pasó por todas las instancias”.

Además, aclaró que Andrea del Boca y Yanina Zilli se postularon como cualquier participante, mientras que Lolo Poggio y Divina Gloria fueron las únicas invitadas. El conductor reconoció excepciones, pero remarcó que “ la gran gran gran mayoría son chicos que se anotaron ”.

En paralelo a la polémica externa, la dinámica interna mostró un clima sensible. Daniela De Lucía abandonó el reality tras conocer el fallecimiento de su padre. Divina Gloria salió de manera momentánea por chequeos médicos indicados por la producción. En ese contexto, los jugadores ingresaron al confesionario para emitir sus votos.

Divina Gloria deja Gran Hermano

La jugada que cambió el tablero

El primer movimiento fuerte lo ejecutó Carmiña Masi al utilizar la nominación espontánea, herramienta que otorga tres puntos al primer elegido y dos al segundo. Frente a cámara explicó: “Tres votos para Brian, porque obviamente esto es una competencia y hay que ir por los más fuertes, líderes. Y él es uno de ellos. Entonces me parece que no hay que votar por la gente que va a ser fácil de sacar, sino por la gente difícil de sacar”.

Su segundo voto fue para Emanuel Di Gioia. “Dos votos para Emanuel, porque conoce el juego. Me cae muy bien, pero lo vuelvo a decir, es un juego. También me parece líder y hay que probarlo”. La estrategia quedó expuesta: apuntar a los perfiles con mayor peso interno antes de que consoliden alianzas.