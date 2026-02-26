26 de febrero de 2026 - 21:31

Polémica por el casting y primera placa caliente en Gran Hermano: la denuncia de Juli Poggio

Santiago del Moro, actual conductor de la nueva edición de Gran Hermano, respondió públicamente ante las críticas de Julieta Poggio.

juli poggio
Por Redacción Espectáculos

El arranque de Gran Hermano Generación Dorada quedó atravesado por cuestionamientos sobre el proceso de selección y por una primera gala de nominación cargada de tensión estratégica. Las declaraciones de Julieta Poggio encendieron la controversia al afirmar en una transmisión en vivo que “todos están acomodados”, en referencia a la participación de su hermana Lolo Poggio.

Leé además

La nueva reina de Viña del Mar es influencer; el rey, un cantante de renombre.

Quién es la chica "Gran Hermano" elegida como reina del Festival de Viña del Mar 2026

Por Redacción Espectáculos
Se supo la causa de del fallecimiento del padre de la exconcursante de Gran Hermano.

Se conoció la causa del fallecimiento del padre de Daniela, la coach que estuvo 48 horas en Gran Hermano

Por Agustín Zamora
Gran Hermano generación dorada- Santiago del Moro
Dónde ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada por streaming y cable

Dónde ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada por streaming y cable

Cruce por el método de selección

Julieta Poggio sostuvo: “Se llama Edición Dorada porque, claramente, todos están acomodados. Básicamente, a la gente la llamaron, no hicieron casting como en las otras ediciones, así que cerramos la boquita”. Sus palabras instalaron dudas sobre la transparencia del proceso.

Julieta Poggio
Julieta Poggio prepara tres días de festejo para su cumpleaños.

Julieta Poggio prepara tres días de festejo para su cumpleaños.

Del Moro defendió el mecanismo y detalló que “toda la gente que está, o llegó porque la llamaron para hacer un casting, o porque fue al casting abierto, o porque se anotó en la página. Estaba toda la posibilidad al alcance de la mano y adentro hay gente que pasó por todas las instancias”.

Además, aclaró que Andrea del Boca y Yanina Zilli se postularon como cualquier participante, mientras que Lolo Poggio y Divina Gloria fueron las únicas invitadas. El conductor reconoció excepciones, pero remarcó que “la gran gran gran mayoría son chicos que se anotaron”.

Una casa atravesada por la emoción

En paralelo a la polémica externa, la dinámica interna mostró un clima sensible. Daniela De Lucía abandonó el reality tras conocer el fallecimiento de su padre. Divina Gloria salió de manera momentánea por chequeos médicos indicados por la producción. En ese contexto, los jugadores ingresaron al confesionario para emitir sus votos.

Divina Gloria deja Gran Hermano

La jugada que cambió el tablero

El primer movimiento fuerte lo ejecutó Carmiña Masi al utilizar la nominación espontánea, herramienta que otorga tres puntos al primer elegido y dos al segundo. Frente a cámara explicó: “Tres votos para Brian, porque obviamente esto es una competencia y hay que ir por los más fuertes, líderes. Y él es uno de ellos. Entonces me parece que no hay que votar por la gente que va a ser fácil de sacar, sino por la gente difícil de sacar”.

Su segundo voto fue para Emanuel Di Gioia. “Dos votos para Emanuel, porque conoce el juego. Me cae muy bien, pero lo vuelvo a decir, es un juego. También me parece líder y hay que probarlo”. La estrategia quedó expuesta: apuntar a los perfiles con mayor peso interno antes de que consoliden alianzas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Brian Sarmiento es acusado de incumplimientos económicos y emocionales hacia su hija Frida, de 10 años. 

Brian Sarmiento, participante de Gran Hermano, fue denunciado de abandono de su hija por su expareja

Por Redacción Espectáculos
La hija de Andrea del Boca habló de la participación de su madre en el reality de Telefe.

La hija de Andrea del Boca habló del ingreso de la actriz a Gran Hermano: "Es muy t..."

Por Agustín Zamora
Solange Abraham quedó en el medio de una disputa en redes sociales, por parte del marido de su ex.

El feroz comunicado que involucra a Solange Abraham tras su ingreso a Gran Hermano: "Es mala persona"

Por Agustín Zamora
Este martes se cerraron las puertas de Gran Hermano y comenzó oficialmente el juego.

Horario confirmado: cuándo comienza la primera gala de Gran Hermano Generación Dorada

Por Redacción Espectáculos