Brian Sarmiento, participante de Gran Hermano, fue denunciado de abandono de su hija por su expareja

La nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada comenzó hace menos de una semana y desde su estreno se ha convertido en e l foco de varias polémicas. El reality ha recibido críticas no solo por su nueva modalidad en torno a la elección de participantes, sino ha captado la atención las prontas bajas dentro de la casa.

A pocos días del debut, dos participantes ya abandonaron la competencia : Daniela De Lucía, quien decidió retirarse tras el fallecimiento de su padre, y Divina Gloria, quien dejó el programa debido a problemas de salud.

Sumado a esto, el participante Brian Sarmiento ha causado gran repudio en redes, debido a su acción inapropiada frente a sus compañeros y además su expareja lanzó fuertes declaraciones en su contra.

El exfutbolista Brian Sarmiento se convirtió en el protagonista del primer gran escándalo en redes sociales. Con apenas 48 horas de convivencia, Brian protagonizó el primer desnudo de la edición al quitarse la ropa interior frente a sus compañeros.

Este gesto, realizado con total naturalidad, fue interpretado por gran parte de la audiencia como una falta de respeto hacia la convivencia.

Además del escándalo dentro de la casa, Sarmiento enfrenta graves acusaciones fuera del programa. Su ex pareja, Tessie Poza, rompió el silencio en el ciclo Ejército de LAM (Bondi) sobre el rol del Brian como padre de Frida, la hija de 10 años que tienen en común.

Tessie vive en Alemania junto a la niña y, y según su relato, la última vez que vieron a Brian fue hace dos años: “Estuvimos de visita en Argentina una semana, que la compartimos juntos, después él se ofendió y no lo vimos más el resto del tiempo que estuvimos allá”.

Durante su participación en el programa la joven comentó: "No lo volví a ver hasta el año de Frida, cuando me pidió un ADN".

Tessie aseguró que la cuota alimentaria siempre fue insuficiente y abonada en pesos argentinos: "Le di opciones, que venga a cuidarla para que yo pueda trabajar o que me dé un monto fijo para saber con cuánto contaba”. Incluso recordó que en una ocasión Sarmiento no pudo salir del país para jugar en Bolivia por estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios. Con respecto a esto aclaró “Nunca fue violento, ni desde el insulto, es muy amable, pero sí de forma económica”.

Además, compartió las dificultades económicas que atravesó en los primeros meses de vida de la niña. “Me he ido a dormir sin comer porque tenía que comprarle los pañales a la nena. He llegado a ese punto cuando era muy bebé”.

El duro testimonio derivó en grandes críticas hacia el participantes y generó repudio su participación por sus acciones tanto dentro de la casa, como ausencia en la crianza de su hija.