Robbie Williams en Argentina: agregó una tercera función en el Movistar Arena

La visita y el regreso de Robbie Williams a la Argentina en el marco de su gira mundial "Britpop Tour", agotó en pocos minutos la preventa, donde el primer show, que será el 1 de octubre en el Movistar Arena, quedó agotado. Es por eso que se anunció una nueva fecha para el 2 de octubre. Pero ante la alta demanda , PorArt Music Argentina anunció una nueva función para el 4 de octubre de este año.

La visita del artista será en el marco de "Britpop Tour" , en soporte del álbum homónimo que lanzó recientemente. La gira ya pasó por múltiples ciudades de Europa y, en 2026, le toca el turno a América Latina. La venta general para la tercera función se habilita mañana viernes 27 de febrero a las 12 hs.

La última vez de Robbie Williams en Buenos Aires había sido en octubre de 2006, cuando llenó dos estadios de River Plate. En 2018 anunció otro show, dentro del Personal Fest, pero el recital fue cancelado por mal tiempo.

LA LOCURA ES TOTAL! Segundo show de @robbiewilliams en el @movistararenaar agotado! Nueva función y última: 4 de octubre La venta general se habilita mañana a las 12 hs en https://t.co/ViwOygDCP6 20 años te esperamos Robbieeeeeee pic.twitter.com/Jk7HvwyP7E

La vuelta del intérprete de hits como "Rock DJ" y "Angels" se da, además del lanzamiento de nueva música, en el marco del éxito que gozó su biopic "Better Man", donde eligió ser caracterizado como un mono y repasó, sin tapujos, los excesos de su camino al estrellato.

Además de Argentina, el "Britpop Tour" recorrerá otros países de la región como Chile, Perú, Colombia y México.

Con 90 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y 18 premios BRIT, el músico de 52 años conserva el título de uno de los artistas británicos más exitosos de todos los tiempos.

Link: comprar entradas para Robbie Williams en el Movistar Arena 2026

Robbie Williams se presentará en vivo en el Movistar Arena (CABA) a partir del 1° de octubre de 2026. Las entradas se podrán comprar en la web de Movistar Arena (clic aquí).

La venta general del 4 de octubre se habilita mañana a las 12 hs: preventa exclusiva American Express Platinum.

Campo: $200.000

$200.000 Campo delantero: $270.000

$270.000 Platea Baja: $220.000 a $260.000

$220.000 a $260.000 Platea Alta: $145.000 a $160.000

