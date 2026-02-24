24 de febrero de 2026 - 10:43

Link de entradas para Robbie Williams en Argentina 2026: dónde comprar y precios

Después de dos décadas de ausencia, el cantante británico vuelve al país para presentar "Britpop" y los éxitos que repasó en su película "Better Man".

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Tras 20 años, el cantante británico Robbie Williams confirmó su regreso a Argentina: brindará un show el 1° de octubre de 2026 en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.

andres calamaro vuelve a mendoza y ya se anuncio la venta de entradas

Andrés Calamaro vuelve a Mendoza y ya se anunció la venta de entradas

chayanne les hizo un romantico pedido a sus fans, en la previa de su primer show en argentina

Chayanne les hizo un romántico pedido a sus fans, en la previa de su primer show en Argentina

La visita del artista será en el marco de "Britpop Tour", en soporte del álbum homónimo que lanzó recientemente. La gira ya pasó por múltiples ciudades de Europa y, en 2026, le toca el turno a América Latina.

La última vez de Robbie Williams en Buenos Aires había sido en octubre de 2006, cuando llenó dos estadios de River Plate. En 2018 anunció otro show, dentro del Personal Fest, pero el recital fue cancelado por mal tiempo.

La vuelta del intérprete de hits como "Rock DJ" y "Angels" se da, además del lanzamiento de nueva música, en el marco del éxito que gozó su biopic "Better Man", donde eligió ser caracterizado como un mono y repasó, sin tapujos, los excesos de su camino al estrellato.

Además de Argentina, el "Britpop Tour" recorrerá otros países de la región como Chile, Perú, Colombia y México.

Con 90 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y 18 premios BRIT, el músico de 52 años conserva el título de uno de los artistas británicos más exitosos de todos los tiempos.

Link: comprar entradas para Robbie Williams en el Movistar Arena 2026

Robbie Williams se presentará en vivo en el Movistar Arena (CABA) el 1° de octubre de 2026. Las entradas se podrán comprar en la web de Movistar Arena (clic aquí).

  • Martes 24 de febrero a las 12: preventa exclusiva American Express Platinum.
  • Jueves 26 de febrero a las 12: venta general con todo medio de pago.

Precios disponibles en la web.

