La foto viral de El Polaco que generó un escándalo con Barby Silenzi: "Fuimos a Las Vegas"

La imagen publicada por el cantante generó una ola de rumores de infidelidad hacia su actual pareja. Ambos se expresaron a través de sus redes sociales.

Una imagen publicada por El Polaco en sus redes sociales desató especulaciones sobre una presunta infidelidad a Barby Silenzi y reavivó la atención sobre la relación de la pareja. La foto lo mostraba frente al espejo de un baño de hotel, con el torso desnudo y cadenas doradas.

El detalle que activó las versiones apareció en el reflejo: desde la bañera se veía el pie de una mujer. En cuestión de minutos la imagen se replicó en Instagram y Twitter y abrió interrogantes sobre la identidad de la persona que lo acompañaba.

El Polaco y Barby Silenzi están esperando su primer hijo juntos El Polaco y Barby Silenzi están esperando su primer hijo juntos La escena, en apariencia cotidiana, se convirtió en el centro de debates y teorías. Usuarios comenzaron a preguntarse si el pie pertenecía a la madre de su hija menor o si se trataba de una tercera persona. El antecedente de crisis y reconciliaciones en la pareja alimentó interpretaciones que iban desde un descuido hasta una nueva ruptura.

La respuesta de Barby Silenzi Ante la circulación masiva de la imagen, Barby Silenzi fue consultada y respondió sin rodeos. “Jajajaja ese es mi pie. Esa foto es de cuando fuimos a Las Vegas ”, afirmó. Con esa declaración desactivó las versiones de infidelidad y explicó que la imagen correspondía a un viaje anterior realizado en familia. Su intervención buscó cerrar la polémica y aclarar que no existía una crisis actual.

El descargo del cantante El propio El Polaco también salió al cruce de los rumores mediante una historia en redes sociales. “Buen día para todos... no soy de aclarar giladas pero me tienen los h... llenos... El piesito (sic) que se ve en la foto que dicen que supuestamente es mi amante jaajajaja es de @barbysilenzi1 es una foto vieja de cuando viajamos con la familia de vacaciones más que nada para que los b... dejen de hablar giladas”, escribió. Luego agregó: “Tan idiota no voy a ser para subir una foto con el fondo de un pie y amantes apenas puedo con una. Que tengan un hermoso martes, siempre con Dios”.