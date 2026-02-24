24 de febrero de 2026 - 13:33

La estremecedora historia de vida de Mavinga, la congoleña que entró a Gran Hermano

Jenny Mavinga nació en El Congo, está radicada desde hace más de dos décadas en Argentina, es peluquera, vive en La Plata e ingresó a Gran Hermano para que conozcan su vida.

Mavinga contó su historia de vida en el primer día de estadía.

Mavinga contó su historia de vida en el primer día de estadía.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Jenny Mavinga nació en El Congo, en el centro de África, en el seno de una familia con muchas dificultades. A los 17 años se mudó a la Argentina y se instaló en La Plata. Ahora, decidió ingresar a Gran Hermano: Generación Dorada y contó su dura historia de vida y ya revolucionó a los fanáticos.

Leé además

Eduardo Carrera, el exparticipante del 2003 que transformó su vida y volvió a Gran Hermano

Quién es Eduardo Carrera, el exparticipante del 2003 que transformó su vida y volvió a Gran Hermano

Por Redacción Espectáculos
Quién es Jenny Mavinga, la africana de Gran Hermano 2026 que fue confundida con una brasileña

Quién es Jenny Mavinga, la africana de Gran Hermano 2026 que fue confundida con una brasileña

Por Redacción Espectáculos
Embed - Conocé a los participantes: Jenny Mavinga - Gran Hermano 2026

Mavinga contó su cruda historia de vida

Según reveló, su mamá falleció cuando tenía solo 4 años y tras vivir con diferentes parientes cercanos, a los 7 años fue secuestrada y maltratada por su tía materna. A los 15 años decidió cambiar su realidad, se fue a vivir a la calle y comenzó a trabajar como moza en un restaurante francés.

"Me maltrató como una hija de puta. No sé por qué. Nunca me dio la explicación por qué me hizo eso y hasta los 12 años que me escapé y como que soy una persona que no sabe lo que es el amor familiar o el amor de madre o de padre y es algo que me gustaría tener. Yo sé que esa vida nunca lo voy a tener".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GHTransmision/status/2026199670884536399&partner=&hide_thread=false

Al tiempo, ya Independizada conoció al papá de sus dos hijas, con quien se mudó a la Argentina a los 17 años. Estuvo casada durante 13 años y actualmente tiene una nueva pareja.

"Lo acepté... es doloroso, pero lo acepté y a mis hijas le doy lo que yo quise tener a mi vida, que yo sé que esa vida no lo voy a tener, pero por ellos lo voy a dar. Y me considero buena madre sin tener la experiencia, y hago todo por mis hijas, vivo por mis hijas", cerró la joven.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Gran Hermano Generación Dorada ya conoce a sus primeros 18 concursantes.

Uno a uno: estos son los primeros 18 participantes de Gran Hermano "Generación Dorada"

Por Agustín Zamora
El nuevo thriller escandinavo que lidera en Netflix. 

Con 5 capítulos: el thriller escandinavo ideal para maratonear en Netflix

Por Redacción Espectáculos
Robótica: Mendoza hace historia y por primera vez Argentina será sede un importante torneo mundial

Robótica: Mendoza hace historia y por primera vez Argentina será sede un importante torneo mundial

Por Ignacio de la Rosa
Carnaval en la historia: así se celebraba en Mendoza hace 100 años y cómo cambió con los años

Carnaval en la historia: así se celebraba en Mendoza hace 100 años y cómo cambió con el tiempo

Por Ignacio de la Rosa