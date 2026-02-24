La estremecedora historia de vida de Mavinga, la congoleña que entró a Gran Hermano

Jenny Mavinga nació en El Congo, en el centro de África, en el seno de una familia con muchas dificultades. A los 17 años se mudó a la Argentina y se instaló en La Plata. Ahora, decidió ingresar a Gran Hermano: Generación Dorada y contó su dura historia de vida y ya revolucionó a los fanáticos.
En las primeras horas de la nueva edición del certamen, la joven peluquera contó parte de su historia y se definió como una luchadora incansable que ha transformado su realidad a través del esfuerzo personal y el emprendimiento.
Mavinga contó su cruda historia de vida
Según reveló, su mamá falleció cuando tenía solo 4 años y tras vivir con diferentes parientes cercanos, a los 7 años fue secuestrada y maltratada por su tía materna. A los 15 años decidió cambiar su realidad, se fue a vivir a la calle y comenzó a trabajar como moza en un restaurante francés.
"Me maltrató como una hija de puta. No sé por qué. Nunca me dio la explicación por qué me hizo eso y hasta los 12 años que me escapé y como que soy una persona que no sabe lo que es el amor familiar o el amor de madre o de padre y es algo que me gustaría tener. Yo sé que esa vida nunca lo voy a tener".
Al tiempo, ya Independizada conoció al papá de sus dos hijas, con quien se mudó a la Argentina a los 17 años. Estuvo casada durante 13 años y actualmente tiene una nueva pareja.
"Lo acepté... es doloroso, pero lo acepté y a mis hijas le doy lo que yo quise tener a mi vida, que yo sé que esa vida no lo voy a tener, pero por ellos lo voy a dar. Y me considero buena madre sin tener la experiencia, y hago todo por mis hijas, vivo por mis hijas", cerró la joven.