La estremecedora historia de vida de Mavinga, la congoleña que entró a Gran Hermano

Jenny Mavinga nació en El Congo, está radicada desde hace más de dos décadas en Argentina, es peluquera, vive en La Plata e ingresó a Gran Hermano para que conozcan su vida.

Jenny Mavinga nació en El Congo, en el centro de África, en el seno de una familia con muchas dificultades. A los 17 años se mudó a la Argentina y se instaló en La Plata. Ahora, decidió ingresar a Gran Hermano: Generación Dorada y contó su dura historia de vida y ya revolucionó a los fanáticos.

En las primeras horas de la nueva edición del certamen, la joven peluquera contó parte de su historia y se definió como una luchadora incansable que ha transformado su realidad a través del esfuerzo personal y el emprendimiento.

Embed - Conocé a los participantes: Jenny Mavinga - Gran Hermano 2026 Mavinga contó su cruda historia de vida Según reveló, su mamá falleció cuando tenía solo 4 años y tras vivir con diferentes parientes cercanos, a los 7 años fue secuestrada y maltratada por su tía materna. A los 15 años decidió cambiar su realidad, se fue a vivir a la calle y comenzó a trabajar como moza en un restaurante francés.

"Me maltrató como una hija de puta. No sé por qué. Nunca me dio la explicación por qué me hizo eso y hasta los 12 años que me escapé y como que soy una persona que no sabe lo que es el amor familiar o el amor de madre o de padre y es algo que me gustaría tener. Yo sé que esa vida nunca lo voy a tener".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GHTransmision/status/2026199670884536399&partner=&hide_thread=false Mavinga cuenta su dura historia de vida, su madre murió cuando tenía 4 años, su tía la secuestró y la maltrató.



Ella cuenta que no sabe lo que es el amor de madre o padre y aceptó que nunca lo va a tener.



Quiere darle a sus hijas lo que ella nunca tuvo.#GranHermano #GH2026 pic.twitter.com/b0Ji9b6tNK — Transmisión Cortada (@GHTransmision) February 24, 2026 Al tiempo, ya Independizada conoció al papá de sus dos hijas, con quien se mudó a la Argentina a los 17 años. Estuvo casada durante 13 años y actualmente tiene una nueva pareja.