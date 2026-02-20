Con 5 capítulos: el thriller escandinavo ideal para maratonear en Netflix

Este es el tráiler de la película de "Peaky Blinders" con Cillian Murphy: fecha confirmada en Netflix

Se trata de “La tierra del pecado”, una serie creada, escrita y dirigida por Peter Grönlund , protagonizada por Krista Kosonen y Mohammed Nour Oklah. La ficción se ambienta en la península de Bjäre, en la región de Escania, y rápidamente se posicionó entre las recomendaciones para los fanáticos del suspenso europeo.

La serie apuesta por una estructura clásica: cada capítulo cierra con un giro que deja la historia en su punto más alto de tensión y empuja al espectador a reproducir el siguiente episodio sin pausa.

En el centro de la trama hay dos detectives de Malmö con personalidades opuestas que deben trabajar juntos para esclarecer la desaparición de un adolescente en una zona rural marcada por viejos conflictos y secretos familiares.

La historia sigue a la inspectora Dani Anttila, una detective brillante pero atravesada por conflictos personales, incluido el difícil vínculo con su hijo, quien enfrenta problemas de adicción. A su lado trabaja Malik, un compañero más joven con quien inicialmente mantiene una relación tensa.

El caso se activa cuando Silas Duncke, un adolescente de la península de Bjäre, desaparece sin dejar rastro. La búsqueda altera la aparente calma de la comunidad hasta que el hallazgo de un cuerpo en una granja transforma la investigación en un homicidio. A partir de ese momento, los detectives deberán enfrentarse no solo a un posible asesino, sino también a una red de lealtades, disputas históricas y silencios que han protegido durante años oscuros secretos.

La narrativa no solo se enfoca en la investigación criminal, sino que también explora problemáticas sociales como el narcotráfico en entornos inesperados, la desintegración familiar, la corrupción institucional y la falta de oportunidades para los jóvenes.