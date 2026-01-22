Con 96 minutos en Netflix: el nuevo thriller sobre un culto siniestro en época de Covid-19

La película española combina asesinatos y desapariciones con un terror de la sociedad moderna: la Covid-19.

Netflix sumó un thriller español a su catálogo, una historia oscura sobre un culto siniestro en un pequeño pueblo. A los asesinatos y misteriosas desapariciones se suma un condimento extra, se sitúa justo en el inicio de la pandemia por Covid-19.

Se trata de “Infiesto”, una película estrenada en 2023 y dirigida por Patxi Amezcua. Con una duración de una hora y media, construye su tensión de manera progresiva y sienta sus bases en el encierro, los paisajes grises y una sensación constante de amenaza invisible.

Netflix sumó un thriller español a su catálogo. Netflix sumó un thriller español a su catálogo. gentileza De qué trata Infiesto, la película de Netflix La historia comienza en marzo de 2020, el mismo día en que se declara el estado de alarma en España. En un pequeño pueblo minero de Asturias encuentran a una joven que había sido dada por muerta meses atrás. Su reaparición sacude a la comunidad y despierta las alertas de los inspectores Samuel García y Castro.

Lo que en un principio parece un caso aislado pronto revela una verdad mucho más inquietante. A medida que avanza la investigación, los detectives descubren un patrón de desapariciones ligado a un culto siniestro que opera en las zonas más desoladas de la región.

Embed - Infiesto | Tráiler oficial | Netflix España Con el país paralizado por la pandemia y los movimientos restringidos por el confinamiento, los protagonistas deberán correr contra el tiempo para detener a un asesino convencido de que el fin del mundo ya comenzó.