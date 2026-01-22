22 de enero de 2026 - 12:14

Con 96 minutos en Netflix: el nuevo thriller sobre un culto siniestro en época de Covid-19

La película española combina asesinatos y desapariciones con un terror de la sociedad moderna: la Covid-19.

Netflix sumó un thriller a su catálogo.

Netflix sumó un thriller a su catálogo.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Netflix presenta una nueva película de animé, que sigue los pasos de Las Guerreras K-Pop.

Netflix suma una nueva película de animé, sucesora de "Las guerreras K-Pop"

Por Redacción Espectáculos
Emilia Clarke, protagonista de Yo antes que tí.

Con 110 minutos en Netflix: la película romántica con Emilia Clarke que te hará llorar sin parar

Por Redacción Espectáculos

Se trata de “Infiesto”, una película estrenada en 2023 y dirigida por Patxi Amezcua. Con una duración de una hora y media, construye su tensión de manera progresiva y sienta sus bases en el encierro, los paisajes grises y una sensación constante de amenaza invisible.

Netflix sumó un thriller español a su catálogo.
Netflix sumó un thriller español a su catálogo.

Netflix sumó un thriller español a su catálogo.

De qué trata Infiesto, la película de Netflix

La historia comienza en marzo de 2020, el mismo día en que se declara el estado de alarma en España. En un pequeño pueblo minero de Asturias encuentran a una joven que había sido dada por muerta meses atrás. Su reaparición sacude a la comunidad y despierta las alertas de los inspectores Samuel García y Castro.

Lo que en un principio parece un caso aislado pronto revela una verdad mucho más inquietante. A medida que avanza la investigación, los detectives descubren un patrón de desapariciones ligado a un culto siniestro que opera en las zonas más desoladas de la región.

Embed - Infiesto | Tráiler oficial | Netflix España

Con el país paralizado por la pandemia y los movimientos restringidos por el confinamiento, los protagonistas deberán correr contra el tiempo para detener a un asesino convencido de que el fin del mundo ya comenzó.

El reparto de la película está encabezado por Isak Férriz, quien interpreta al inspector Samuel García, acompañado por Iria del Río en el rol de la inspectora Castro. A ellos se suma Luis Zahera, una de las presencias más potentes del cine y la televisión española, junto a José Manuel Poga, Juan Fernández, Ismael Fritschi, Ana Villa, María Mera e Isabel Naveira, que completan un elenco sólido y clave para sostener el clima oscuro y perturbador del thriller.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Netflix canceló una serie de Netflix, la sucesora de Yellowstone.

Tras una temporada, Netflix canceló una serie: era la nueva "Yellowstone"

Por Redacción Espectáculos
La nueva oferta que le hizo Netflix a Warner Bros.

Netflix hizo un cambio clave en su oferta con Warner Bros: es imposible rechazarla

Por Redacción Espectáculos
Adolescencia podría vovler a Netflix con una segunda temporada.

Adolescencia podría tener una segunda temporada en Netflix: qué dijeron sus creadores

Por Redacción Espectáculos
 Adrián Suar y Griselda Siciliani protagonizarán la nueva película de Netflix.

Netflix confirmó la película con Adrián Suar y Griselda Siciliani dirigida por un reconocido cineasta español

Por Redacción Espectáculos