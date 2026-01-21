21 de enero de 2026 - 12:36

Con 110 minutos en Netflix: la película romántica con Emilia Clarke que te hará llorar sin parar

Tras su estreno original en 2016, este clásico del romance aterrizó en el catálogo de Netflix para volver a ser tendencia. Conocé los detalles detrás de la cinta que emociona y genera intensos debates éticos.

Emilia Clarke, protagonista de Yo antes que tí.

Emilia Clarke, protagonista de "Yo antes que tí".

Desde su llegada al catálogo de Netflix a principios de 2026, "Yo antes de ti" se posicionó rápidamente como una de las producciones más vistas del momento. Protagonizada por Emilia Clarke y Sam Claflin, este drama romántico no solo promete lágrimas, sino que reabre una herida profunda sobre el derecho a decidir y la representación de la discapacidad en el cine.

Basada en el best seller de Jojo Moyes, la trama sigue la vida de Louisa Clark, una joven creativa de clase trabajadora que acepta un desafío laboral en la campiña inglesa: cuidar a Will Traynor, un exitoso exbanquero que quedó tetrapléjico tras un accidente. Lo que comienza como una relación profesional tensa, pronto se transforma en un vínculo inquebrantable que desafía los límites de la entrega personal.

image

El polémico final que enfrentó a la producción con asociaciones de discapacidad

Si bien la química entre Clarke y Claflin es celebrada por la audiencia, el desenlace de la película sigue siendo un punto de fricción insalvable. El filme muestra la decisión de Will de acudir a Dignitas, una clínica en Suiza que facilita el suicidio asistido, para terminar con su existencia. Esto provocó el rechazo inmediato de diversas asociaciones de personas con discapacidad, quienes consideran que se proyecta una imagen distorsionada de sus vidas.

La activista Emily Ladau criticó duramente el filme, señalando que promueve la creencia de que la vida con una discapacidad física no es digna de ser vivida. Según voces críticas como la de Dominick Evans, la historia de Moyes imagina un mundo donde la discapacidad es sinónimo de miseria y el suicidio es la "única solución", perpetuando estereotipos negativos que desvalorizan la existencia de miles de personas.

image

Sin embargo, no toda la repercusión fue negativa ya que la adaptación contó con el apoyo de la Fundación Christopher Reeve. La autora Jojo Moyes aseguró haber recibido el respaldo de dicha organización durante la realización de la cinta. Los actores, por su parte, trabajaron intensamente con ergoterapeutas para reproducir con precisión la realidad cotidiana de la tetraplejia.

Un éxito que se renueva tras la mega fusión de Netflix

El resurgimiento de "Yo antes de ti" en las pantallas hogareñas coincide con un cambio histórico en el mapa del entretenimiento: la reciente adquisición de Warner Bros. y HBO por parte de Netflix en un acuerdo de más de 82 mil millones de dólares. Esta unificación de catálogos permite que los suscriptores redescubran dramas emblemáticos junto a franquicias como Harry Potter o Game of Thrones bajo un mismo paraguas corporativo.

image

Para quienes buscan una narrativa intensa este fin de semana, la película es una elección obligada, comparable a títulos como Bajo la misma estrella o Recuérdame. Los expertos recomiendan tener pañuelos a mano, ya que la carga emocional y la dura reflexión sobre la dignidad personal están garantizadas para dejar una huella imborrable en el espectador.

