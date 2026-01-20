Adolescencia podría tener una segunda temporada en Netflix: qué dijeron sus creadores

TRas recibir varios premios en los Globos de Oro, los ideadores de la serie dieron sus versiones sobre lo que podría suceder con la historia de Jamie.

“Adolescencia”, la miniserie de Netflix que se convirtió en uno de los grandes fenómenos de 2025, podría no haber dicho su última palabra. Aunque fue concebida como una historia cerrada, uno de sus creadores dejó abierta la puerta a una continuación en una segunda temporada.

La ficción, creada por Jack Thorne y Stephen Graham, se estrenó en marzo de 2025, fue dirigida por Philip Barantini y tuvo como protagonista al joven actor Owen Cooper. Con una narrativa intensa, un fuerte impacto emocional y el uso del plano secuencia como recurso central, la serie logró una recepción crítica sobresaliente y acumuló varios premios internacionales, entre ellos cuatro Globos de Oro.

Embed - Adolescence | Official Trailer | Netflix Qué dijeron los creadores sobre una nueva temporada de "Adolescencia" Stephen Graham, cocreador de la serie y también actor del elenco, fue consultado sobre la posibilidad de una segunda temporada. Según consignó Deadline, su respuesta fue tan enigmática como prometedora: “No puedo responder a esa pregunta porque está en algún lugar muy profundo de mi mente y de la mente de Jack, y la sacaremos en tres o cuatro años, así que estén atentos”.

Jack Thorne y Stephen Graham, creadores de "Adolescencia". Jack Thorne y Stephen Graham, creadores de "Adolescencia". gentileza Sin embargo, las palabras de Graham contrastan con lo que había expresado Jack Thorne meses atrás. En una entrevista con This Morning, el guionista fue mucho más tajante respecto al futuro de la serie: “No creo que podamos llevar a Jamie a otro lugar, así que no creo que haya una segunda temporada. Nos encantaría explorar el formato de una sola toma de otra manera y contar otras historias así, pero no creo que otra temporada de Adolescence sea lo adecuado para nosotros”.

Esta diferencia de miradas abre dos posibilidades: una eventual continuación con un nuevo enfoque narrativo o un proyecto distinto que mantenga el estilo y el lenguaje visual de Adolescence, pero con otros personajes y conflictos.