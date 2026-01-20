Cuál es la mejor película de la historia, según Matt Damon: "Las actuaciones son tan buenas que..."

Matt Damon vuelve a ser el centro de la escena internacional, no solo por el estreno de su película "El botín" en Netflix junto a Ben Affleck , sino por una confesión que humaniza a la estrella de Hollywood. El actor reveló cuál es, para él, la mejor película de todos los tiempos y cómo su visionado anual lo llena de dudas profesionales.

En una entrevista para el libro 'You Gotta See This', Damon dejó de lado su estatus de figura consagrada para hablar como un fanático más. Sin vueltas, el actor eligió a "El Padrino II" como la cumbre del séptimo arte. Pero lo que más llamó la atención fue la carga emocional y la humildad con la que describió su relación con esta obra dirigida por Francis Ford Coppola.

Al referirse a su hábito de estudio frente a la pantalla, Damon fue contundente: "Veo El Padrino II al menos una vez al año. Dios mío, me gusta todo" . Para el protagonista de la saga Bourne, el nivel interpretativo de ese filme es una vara que le resulta difícil de alcanzar incluso para alguien de su trayectoria. Según sus propias palabras, el impacto es tal que confesó: "Las actuaciones son tan buenas que me quedo ahí sentado y me pregunto si alguna vez podré hacer algo tan bueno" .

Esta revelación genera un fuerte interés global porque muestra la vulnerabilidad de uno de los actores más rentables de la industria. En un mundo donde las celebridades suelen mostrarse infalibles, Damon admite sentirse acomplejado frente a un clásico del cine nos recuerda que la búsqueda de la excelencia es un motor constante, incluso para quienes ya están en la cima.

Sin embargo, la pasión de Damon por la familia Corleone lo llevó a cometer un curioso error que los cinéfilos más detallistas no tardaron en notar. Al intentar explicar por qué la película le parece inagotable, el actor mezcló las dos primeras entregas de la saga en su cabeza. En un pasaje de

la entrevista, comentó sobre la química de los protagonistas: "Ves a Pacino y Brando y piensas: 'He visto esta película cientos de veces', pero es fresca cada vez". El detalle es que Marlon Brando no aparece en la segunda parte, ya que su personaje, Vito Corleone, es interpretado en su juventud por Robert De Niro.

image

No obstante, el error de Damon tiene una base real: el plan original de Coppola sí era contar con Brando para un breve flashback al final de la película. Brando incluso llegó a aceptar la propuesta, pero debido a un fuerte enfrentamiento con la productora Paramount, decidió no presentarse al rodaje el día de la filmación.

Este desplante obligó a Coppola a reescribir la escena sobre la marcha, un cambio de último momento que, para muchos críticos, terminó beneficiando a la película y consolidándola como una obra maestra imprescindible. Aunque Damon haya confundido los elencos, su mensaje es claro: el cine de calidad sigue siendo la mayor inspiración para los artistas de hoy. Mientras disfruta del éxito de sus proyectos actuales en plataformas digitales, la estrella de Hollywood sigue buscando en los clásicos la respuesta a sus propias inseguridades creativas.