Un clásico del cine de más de 20 años que revivió en el top de Netflix

Un clásico del cine de los años 90 resurgió en las listas de lo más visto de Netflix y captó la atención de una nueva generación de espectadores. La historia de suspenso y drama legal que combina tensión, misterio y actuaciones inolvidables protagonizada por Susan Sarandon que demuestra que lo viejo funciona.

El Cliente (The Client), estrenada en 1994, se convirtió en un éxito instantáneo gracias a su trama atrapante y sus personajes complejos. La película sigue a Mark Sway, un niño de 11 años que presencia información crucial sobre un asesinato que amenaza su vida. Ante el peligro, busca la ayuda de Reggie Love, una abogada con un pasado complicado que se convierte en su protectora y guía para enfrentar la amenaza.

"El Cliente": un filme de suspenso y drama legal Embed - The Client (1994) Official Trailer - Susan Sarandon, Tommy Lee Jones Movie HD La historia transcurre en un mundo de abogados, fiscales y criminales, donde un secreto puede cambiarlo todo. La abogada Reggie debe proteger a Mark mientras navega sus propios demonios personales, logrando un equilibrio perfecto entre tensión judicial y desarrollo de personajes. La química entre los protagonistas y la narrativa ágil mantienen al espectador al borde del asiento durante sus 121 minutos de duración.

Dirigida por Joel Schumacher y basada en la novela de John Grisham, "El Cliente" combina elementos de suspenso, drama familiar y thriller legal. Su regreso al top de Netflix demuestra la vigencia de los clásicos bien contados, capaces de atraer tanto a quienes la vieron en los 90 como a quienes la descubren por primera vez.

La película fue un éxito de taquilla, recaudando más de 117 millones de dólares a nivel mundial contra un presupuesto de 45 millones. En su estreno en 1994, se ubicó entre las 15 películas más taquilleras del año en Estados Unidos .

Con un ritmo que no da respiro y escenas llenas de emoción, "El Cliente" es una muestra de que la calidad narrativa y las actuaciones sólidas pueden superar el paso del tiempo, consolidándose como un imperdible dentro del catálogo de streaming actual.